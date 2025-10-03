El Consejo Nacional de la Magistratura decide no confirmar a tres jueces de la Suprema Corte

La magistrada Nancy Salcedo y el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informan la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió este viernes no ratificar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes cumplieron siete años desde su escogencia y se sometieron a evaluaciones para optar por la ratificación en sus cargos.

El CNM) evaluó ayer el desempeño de los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes coincidieron en que la tecnología ha transformado el sistema y ha contribuido a reducir la mora judicial.

La primera en ser evaluada fue la magistrada Jiménez Ortiz, quien se mostró a favor del uso de la tecnología en la justicia y de todas las herramientas que permitan optimizar el trabajo.

De su lado, el juez Manuel Alexis Read Ortiz, quien fue escogido en 2019 presidente de la Tercera Sala, durante su intervención, aseguró que tribunal ha tenido un antes y un después en materia administrativa. Se mostró a favor de las audiencias virtuales.

La evaluación final fue para Moisés Ferrer Ladrón, quien destacó la experiencia que tuvo al formar parte del Ministerio Público. Designado como juez de la Suprema Corte en 2017, integra actualmente la Tercera Sala.

"En el transcurso de este proceso se actuó con estricto apego a los principios de transparencia, publicidad y participación. Fueron examinados los informes de desempeño presentados anualmente por los magistrados evaluados: la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, el magistrado Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón", dijo la también jueza Nancy Salcedo, integrante del CNM.

Explicó que se abrió un plazo para la presentación de objeciones, y finalmente se realizaron las entrevistas públicas a los jueces sometidos a evaluación en el día de ayer.

Dijo que luego de las deliberaciones correspondientes, el Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Constitución de la República, en la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura y en el reglamento para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, decidió no confirmar a los jueces Jiménez Ortiz, Read Ortiz y Ferrer Landrón.

Indicó que las motivaciones se encuentran en el acta dictada por el Consejo Nacional de la Magistratura y que estará en el portal web del Consejo.

Selección de nuevos integrantes

El CNM anunció, según el cronograma que maneja, que el lunes 6 de octubre iniciará la segunda fase del proceso, en la cual se seleccionarán nuevos jueces para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.

Señaló que se realizarán publicaciones oficiales para invitar a las personas interesadas a presentar sus candidaturas y postulaciones en la Secretaría del Consejo.



