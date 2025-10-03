El exministro Donald Guerrero prometió este viernes que, cuando corresponda, demostrará "de manera irrefutable" la "absoluta transparencia" con que se manejó a su paso por el Estado.

Guerrero dirigió el Ministerio de Hacienda entre 2016 y el 2020 y es acusado, junto a otros exfuncionarios de ese periodo, del "mayor caso" de presunta corrupción sometido por el Ministerio Público en los últimos cinco años.

"Cuando corresponda ejercer nuestra defensa, demostraremos de manera irrefutable la absoluta transparencia con que desempeñé mis funciones públicas", expresó Guerrero durante la audiencia de este viernes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se ventila la etapa preliminar del caso.

Su equipo legal informó en una nota de prensa, que e l exministro tomó brevemente la palabra para referirse al informe de la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República y afirmó que dicho documento "jamás le fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de lo que establece la Ley 107-13".

"Más grave aún es que ese informe fue divulgado a la prensa y sobre él se realizaron múltiples gestiones y diligencias procesables durante más de cuatro años, todo ello a mis espaldas y sin relación con los derechos fundamentales y el debido proceso", denunció Guerrero ante la jueza Altagracia Ramírez.

Aún no corresponde presentar su defensa

El equipo legal del exministro señaló que, en el momento oportuno, Guerrero ejercerá su defensa de forma integral y rebatirá cada punto relacionado a este proceso desde su inicio en 2020.

Agregó que, al momento de exponerla, abarcará cada uno de los elementos que "justifican su inocencia frente a los alegatos de la acusación del Ministerio Público".

En la audiencia de este viernes presentaron defensas materiales los imputados Agustín Mejía Ávila, Juan Tomás Polanco Céspedes, Intercaribe Mercantil y Marcial Reyes. También intervinieron además de Guerrero, los acusados Polanco Céspedes y Ángel Lockward.

La jueza recesó el juicio preliminar para el 9 de octubre a las 9:00 de la mañana.