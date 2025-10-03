El abogado Luis Carlos Hamilton, defensor de Jacinto Jesús López Terrero, aseguró este viernes que el Ministerio Público aún no ha depositado el expediente del caso, aunque aclaró que "todavía están dentro del plazo legal".

"Ellos están dentro del plazo legal. Recuerden que él se entregó ayer en la mañana, por lo tanto, el proceso apenas cumple las 48 horas reglamentarias. Nosotros no tenemos prisa", declaró.

López Terrero, de 23 años, está imputado por agredir sexualmente a una menor de 15 años y de lanzarla desde un cuarto piso, en un hecho ocurrido la noche del martes 30 de septiembre en el distrito municipal Pantoja.

El joven se entregó voluntariamente a las autoridades la mañana del jueves, acompañado de familiares y abogados. Fue recibido por la magistrada Nancy Abreu Mejía, de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público en esa jurisdicción.

Defensa y cuestionamientos

Hamilton afirmó que su cliente niega los hechos y "confía en que las informaciones que ha ofrecido son ciertas".

El abogado puso en duda versiones que circulan sobre el caso. "Uno pensaría que una persona que cae, o es lanzada, desde un cuarto piso, si sobrevive, quedaría en condiciones bastante delicadas. Por eso, vemos como algo dudoso esa parte del cuarto piso y creemos que eso debe evaluarse con cuidado".

Señaló además que una doctora habría afirmado que la joven no fue violada. A su juicio, "un certificado médico por sí solo no puede establecer eso de manera concluyente, porque no es lo mismo una seducción a menor que una tentativa de asesinato o una violación. Son hechos distintos, con consecuencias legales distintas".

El abogado agregó que López Terrero es un joven recién graduado de Derecho, que trabaja en un centro de llamadas, habla varios idiomas y no tiene antecedentes penales.

"La joven fue a su casa por voluntad propia. Y ustedes saben cómo funcionan las cosas en este país. Según los análisis forenses a los celulares, más bien parecería que quien fue seducido fue él", dijo Hamilton.

Afirmó que no era la primera vez que la menor visitaba la vivienda de su defendido. "Mi cliente se declara totalmente inocente, tanto de haberla lanzado del cuarto piso como del supuesto abuso. No es lo mismo llevar a alguien a la fuerza que recibir a una persona que va por su propia cuenta".

Antecedentes

La familia de la menor presentó la denuncia el miércoles. Según su versión, la joven fue agredida y luego lanzada por un balcón.

El caso se encuentra en fase de investigación y en las próximas horas se espera la presentación de medidas de coerción.