"Mi hermano lo perdió todo": el clamor en el caso Coop-Herrera

El Ministerio Público busca abrir un juicio de fondo por el fraude de más de 2,500 millones de pesos en Coop-Herrera. ( ARCHIVO. )

La audiencia preliminar del caso de presunta estafa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) continúa este viernes en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.

El Ministerio Público busca que los jueces ordenen la apertura de un juicio de fondo contra los implicados en un fraude millonario que ha afectado a cientos de familias.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de ahorrantes se concentraron frente al tribunal. Muchos protestaban con pancartas y consignas, exigiendo justicia y la devolución de sus recursos.

"Mi hermano, desde Estados Unidos, trabajando en una bodega, recolectando y reciclando para mandar su dinero aquí, y hoy no tiene ni un peso. Lo perdió todo", expresó con impotencia Leonidas Almonte, una de las afectadas.

Diana Hernández, otra de las presentes, pidió la intervención directa de las autoridades: "Necesitamos su ayuda. Somos madres con hijos en la universidad. Que el Idecoop actúe y haga su papel. No se puede permitir este abuso con el dinero del pueblo".

El abogado Seradio Peñaló, representante de un grupo de querellantes, denunció que los ahorros de muchas personas humildes desaparecieron tras años de esfuerzo. "Vendían café, té, conchaban, hacían de todo para guardar su dinero. Hoy están enfermos y ni siquiera pueden comprar sus medicinas", dijo.

Explicó que el proceso apenas está en la lectura de las querellas, por lo que se requerirán varias audiencias más antes de llegar al juicio de fondo.

Jesús Martínez, otro afectado, apuntó que "ojalá que el Idecoop como organismo rector haga su papel para resolver los problemas de la cooperativa que están abusando del dinero del pueblo".

Un fraude millonario

El caso Coop-Herrera, destapado en 2023 bajo el nombre de "Operación Búho", involucra el desvío de más de 2,500 millones de pesos de los fondos de los socios.

Según la acusación del Ministerio Público, exdirectivos de la cooperativa crearon un entramado que incluía falsificación de documentos, uso de identidades falsas, abuso de confianza y lavado de activos.

Once imputados enfrentan cargos penales y están bajo distintas medidas de coerción, entre ellas prisión preventiva, arresto domiciliario y presentación periódica.

En respuesta al escándalo, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) intervino la entidad y designó nuevas autoridades. El plan de reestructuración prevé recuperar su operatividad en un plazo de tres años mediante medidas financieras y administrativas.

Mientras tanto, los afectados mantienen su reclamo: respuestas concretas y la devolución de sus ahorros.