Contable, abogado y brokers: cuatro fichas claves en estafa inmobiliaria de Novasco Real Estate

La estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo involucra a las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia REMAX ONE. ( FUENTE EXTERNA )

Otras cuatro personas fueron arrestadas por su presunta vinculación a la red de estafa inmobiliaria y lavado de activos a través de la empresa Novasco Real Estate, desmantelada en la Operación Guepardo, caso por el que tres personas están en prisión.

Se trata de Loana Paola Guerrero Milián, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto -hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña)- quienes fueron apresados el jueves 2 de octubre durante allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

En la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, el Ministerio Público solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja. Ahora, se está a la espera de que el tribunal fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerción.

Función dentro de la red

Según la acusación del Ministerio Público, un total de 122 personas, además del Estado dominicano, fueron víctimas de este esquema fraudulento a través de la venta de propiedades de lujo inexistentes.

A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia REMAX ONE, las autoridades dicen que la red logró captar más de 18 millones de dólares con la falsa promesa de construcción de apartamentos a bajo costo.

Cada uno tenía una función específica dentro del entramado de corrupción, según el expediente.

Loana Paola Guerrero Milián fungía como contable de Novasco Real Estate , SRL,

Milián fungía como de , SRL, Javier Gustavo Ulloa Bueno era abogado de la empresa y utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero

de la empresa y utilizaba el terror para enfrentar a las que reclamaban la devolución de su dinero Astrid Inmaculada Rydelis Bello era master broker de los proyectos simulados

de los proyectos simulados Samayra del Rosario Barreto era master broker de los proyectos simulados

Los acusados promovían proyectos como "Romana Victoriana Residences", un supuesto complejo de lujo con precios atractivos.

La estrategia de la red consistía en utilizar a Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirir la franquicia REMAX, una reconocida marca internacional del sector inmobiliario, con el fin de generar confianza entre sus clientes.

Arrestos e incautaciones

Durante el operativo fueron arrestados los cuatro imputados. Loana Paola Guerrero Milián en Punta Cana y Javier Gustavo Ulloa Bueno en San Cristóbal, mientras que Astrid Inmaculada Rydelis Bello en el Distrito Nacional y Samayra del Rosario Barreto en La Romana.

Además, se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, vehículos de alta gama y aparatos electrónicos, así como documentación societaria relacionada con el delito investigado y prendas de alto valor.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana en las acciones contra la red cuentan con el apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional.

Estas nuevas acciones contra redes del crimen organizado se ejecutan como parte del plan institucional puesto en marcha por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y las labores desarrolladas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho.

Las autoridades reafirmaron que trabajan a favor de las víctimas identificadas en la Operación Guepardo y su compromiso como órgano persecutor de llevar ante los tribunales de la República a todos los involucrados en esta estructura criminal y trabajar para recuperar los activos.

Los procuradores fiscales Mayerling Rondón y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, están a cargo de la investigación.

Los hechos

El expediente detalla que los integrantes de la red crearon una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, con fines de la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida y en la que cualquier persona pudiera sentir confianza, por su alto nivel de credibilidad, sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red.

Por su vinculación al caso guardan 18 meses de prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, mientras que Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien fue arrestada en Colombia, se encuentra detenida desde febrero de 2025, hasta tanto se conozca su proceso de extradición.