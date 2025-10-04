La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Desfile por la Inclusión "La libertad que nos une", celebrado este sábado en el marco del RD Fashion Week, constituye una celebración que trasciende la moda y se convierte en un homenaje a la dignidad humana, la inclusión y la resiliencia.

"Estoy con ustedes en una celebración que trasciende el orgullo que se puede experimentar en un desfile. Hoy celebramos la dignidad humana, la inclusión y el inquebrantable espíritu de las disidencias que le debemos a cada ser humano", expresó la magistrada al encabezar el acto.

Reynoso destacó que el evento aprovecha el esplendor de la moda "para abrir una pasarela de vida con más de cien personas que nos demuestran que la belleza más profunda reside en la capacidad de levantarse".

Subrayó que la dignidad humana es el principio que define el corazón de esta celebración y el fundamento de la Constitución dominicana, citando el artículo 38, que establece que "la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/whatsapp-image-2025-10-04-at-71508-pm-cbfa8409.jpeg Una de las modelos que participó enel Desfile por la Inclusión "La libertad que nos une", celebrado este sábado en el marco del RD Fashion Week. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

"La dignidad no es un regalo, es un derecho con el que nacemos. Es el cimiento sobre el que se edifican todos los demás derechos, incluyendo el de igualdad, libertad y libre desarrollo de la personalidad", enfatizó.

La procuradora resaltó que reconocer la dignidad de otros es esencial para defender sus derechos y que, al visibilizar a grupos que requieren atención diferenciada, el Estado cumple con su mandato constitucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/whatsapp-image-2025-10-04-at-84549-pm-1-b73f211e.jpeg Artista con discapacidad que participó en el Desfile por la Inclusión "La libertad que nos une", celebrado este sábado en el marco del RD Fashion Week. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Resiliencia y esperanza

En un emotivo pasaje, Reynoso habló sobre la resiliencia como "el arte de volver a florecer", destacando la fortaleza de quienes enfrentan adversidades y se levantan una y otra vez.

"La mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarse siempre. La vida a veces nos presenta mares agitados, pero es en esas tormentas donde florece la fortaleza del ser humano", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/whatsapp-image-2025-10-04-at-84551-pm-aa987ed1.jpeg Vista de una de las participantes en el Desfile por la Inclusión "La libertad que nos une", celebrado este sábado en el marco del RD Fashion Week. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Dirigiéndose a los participantes del desfile, la procuradora honró la fuerza de los adultos mayores, niños, adolescentes en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y privados de libertad , a quienes calificó como ejemplos de superación y esperanza.

La procuradora agradeció a los organizadores del RD Fashion Week, al Conape, al Programa de Rescate de Politur, a los centros penitenciarios participantes y a las más de cien personas que formaron parte del desfile.

"Hoy reafirmamos que la verdadera belleza está en la dignidad, en la inclusión y en la capacidad de levantarse una y otra vez", concluyó Reynoso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/whatsapp-image-2025-10-04-at-84551-pm-1-e9ede751.jpeg Una de las modelos que participó en el Desfile por la Inclusión "La libertad que nos une", celebrado este sábado en el marco del RD Fashion Week. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Presenta la marca "Liberty" Durante el evento, Reynoso presentó la iniciativa "Liberty", la primera tienda de productos fabricados totalmente por personas privadas de libertad en República Dominicana.Explicó que la marca nace como una expresión de transformación, arte y reinserción social, en línea con la misión del Ministerio Público de brindar oportunidades reales a quienes cumplen condenas."Liberty busca que el talento no se quede también privado. A través de este programa de formación técnica y profesional en los centros penitenciarios, los internos pueden desarrollar productos de alta calidad y obtener ingresos para sus familias", explicó.Anunció que tres tiendas Liberty serán abiertas próximamente: una en Santiago, otra en el Distrito Nacional y una tienda virtual, donde los productos podrán adquirirse directamente.