Cuestionan facultades del CNM para evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia

El expresidente de la SCJ, Jorge Subero Isa (1997-2011), y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El pasado viernes, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió no confirmar a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que evaluó luego de estos magistrados haber cumplido el período de siete años y cuyas motivaciones para no ratificarlos todavía no se han dado a conocer.

La deliberación del órgano constitucional que designa y evalúa a los jueces de las altas cortes aumenta a cinco las vacantes en la SCJ, para las cuales se empieza este lunes el cronograma de selección a fin de llenar estos puestos, con la apertura de la convocatoria para la presentación de candidaturas.

La convocatoria se hace también para la escogencia de los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), quienes cumplirán su período de cuatro años.

Al darse a conocer la decisión de desvincular de la SCJ a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, el CNM informó que las razones por las que no se confirmó a los magistrados se encuentran en el acta dictada por ese órgano, la que estará en su portal web y todavía este domingo no se encontraba.

CNM "no tiene capacidad técnica"

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, y el expresidente de la SCJ por 14 años consecutivos, Jorge Subero Isa (1997-2011), manifestaron que el CNM "no tiene capacidad técnica" para evaluar a los magistrados de esa alta corte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/consejo-nacional-de-la-magistratura-b9590df5.jpeg Una de las últimas reuniones del CNM, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Castaños Guzmán afirmó que "es muy difícil entonces partiendo del diseño constitucional que tenemos tú deslindar la política de un proceso de esta naturaleza".

Explicó que "va a seguir ocurriendo", que la política influya en la selección de los jueces y que para evitar eso, Finjus propuso durante la reforma constitucional que los integrantes de las altas cortes fueran escogidos por un solo período de 10 años.

"Te reitero siempre se va a repetir lo que siempre pasa en todos los procesos de esta naturaleza. En definitiva, la lección es que modifiquemos el proceso de selección de jueces de la SCJ que está establecido en la Constitución", indicó el vicepresidente de Finjus.

Al respecto, Subero Isa calificó como "un desacierto" de la Constitución someter a los jueces de la SCJ a una evaluación de desempeño porque la composición del CNM "no permite que técnicamente eso sea posible".

"Pero, además, y es lo peor, comienzan los cabildeos para conquistar sectores del poder político que compone ese Consejo (CNM) en busca de apoyo para lograr la confirmación (lo cual puede comprometer la independencia de los jueces)", dijo Subero Isa.

Consideró también que "es un mito" en República Dominicana y otros países que la composición de los tribunales o cortes supremas sea ajena a la política. "Sin un apoyo o respaldo político no se alcanza una posición en las llamadas Altas Cortes", sentenció.

Añadió que desde el año 2007 ha planteado que la posición de juez de la SCJ "fuera por 10 o 15 años y no más".

Conformación del CNM El CNM está encabeza por el presidente de la República e integrado por los presidentes de las cámaras legislativas; un senador y un diputado que representen la segunda mayoría en las cámaras legislativas; el presidente de la SCJ; un (a) magistrado(a) de la SCJ, quien funge como secretario del Consejo; y el procurador general de la República.

Antes de las entrevistas a los magistrados que deberán abandonar sus puestos en el alto tribunal, Finjus hizo un llamado al CNM para que se convirtiera "en un referente de objetividad" y recordó que la Constitución establece que cualquier decisión de desvinculación "debe estar excepcional y fehacientemente motivada y justificada en los criterios técnicos y éticos que la propia ley y el nuevo reglamento establecen".

Agregó que la permanencia de jueces de carrera, con hojas de servicio intachables y aportes probados, es una salvaguarda para la estabilidad del sistema de justicia. "Desvincularlos sin una causa grave y debidamente probada enviaría un mensaje perjudicial a toda la judicatura", sostuvo el jurista.

Otras reacciones

El abogado y miembro de Participación Ciudadana, Pancho Álvarez, publicó en su cuenta X que el presidente Luis Abinader "ha seguido pasos" de sus antecesores Danilo Medina y Leonel Fernández de convertir la designación de los jueces de la SCJ "en un tema político-partidario", como, dijo, lo demuestra la votación en el CNM del pasado viernes.

"Ayer lo sufrió el PRM y hoy la Fuerza del Pueblo. El que controle el CNM designa. Borren la evaluación", concluyó.

La también abogada Ingrid Hidalgo cuestionó que se expongan a los jueces en una evaluación para ser ratificados a sabiendas "que no será así, es un acto de crueldad.

El exministro de Turismo y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, definió la deliberación como parte de las "malas prácticas del "quítate tú para ponerme yo" o de la búsqueda de beneficio político futuro".

En tanto que el senador de La Vega, Rogelio Genao, quien lleva en el Congreso Nacional más de veinte años, tildó de un "completo sinsentido" la facultad constitucional del Consejo de evaluar el desempeño de los jueces de las altas cortes "que debió eliminarse en la Reforma del 2024 ... y tratamos!!!