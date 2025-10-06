Corte aún no decide sobre recusación contra juez de la subasta del colegio New Horizons

El colegio New Horizons en el sector de Bella Vista, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Corte de Apelación del Distrito Nacional todavía no ha emitido el fallado sobre la recusación contra el juez que realiza la subasta de los bienes que componen el colegio New Horizons, luego de este centro perdiera un litigio en los tribunales que se ha extendido por 14 años.

El magistrado recusado hace más de un mes es Luis Borges Carreras.

El colegio New Horizons, ubicado en el sector Bella Vista, se enfrenta en la justicia con las constructoras Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana, empresas que debieron paralizar el levantamiento de una torre de apartamentos de 15 niveles, más cuatro sótanos, por el proceso judicial.

El proyecto Anida Residences se construía en un inmueble contiguo al centro educativo bilingüe, cuyo propietario desató un conflicto legal contra la obra.

Indemnización a constructoras

Los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, han fallado a favor de las empresas constructoras, las cuales deberán recibir 12.2 millones de pesos y 195 mil dólares por daños y perjuicios.

Las partes esquivan responder preguntas sobre el estatus del proceso después de las sentencias. El pasado mes la parte gananciosa aseguró que no existe ninguna negociación con la perdedora.

Advirtió, asimismo, que en una venta de pública subasta el colegio se arriesga a perder el terreno donde se encuentran sus instalaciones.