Condenan a 30 y 15 años de prisión a tres acusados de torturar y asesinar a una pareja en La Guáyiga

Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco desaparecieron un mes antes de que sus cuerpos fueran hallados con en avanzado estado de descomposición, con evidencias de tortura y disparos de armas de fuego, en un pozo séptico en Los Alcarrizos. ( FUENTE EXTERNA )

Tres hombres fueron condenados a 30 y 15 años por la tortura y el asesinato hace dos años de Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco, quienes residían en el sector La Guáyiga, de Pedro Brand, en Santo Domingo Oeste.

Los sentenciados a 30 años de cárcel son Leonardo Alejandro Méndez Mojica y Dylan Alberto Ortiz, mientras que a José Alfredo Ventura Túpete se le dictó 15 años. En un principio se señaló a siete imputados.

La condena la emitió el Tercer Tribunal Colegiado de la citada jurisdicción.

Desaparecidos por un mes

El Ministerio Público, que no informa sobre el móvil del asesinato de la pareja, recordó que los esposos desaparecieron de su vivienda en horas de la madrugada y fueron encontrados un mes después en avanzado estado de descomposición, con evidencias de tortura y disparos de armas de fuego.

La investigación, dirigida por los fiscales Rodolfo Reyes y Manuel Medrano, estableció que los acusados utilizaron un vehículo rentado para trasladar los cuerpos de las víctimas, los cuales posteriormente fueron arrojados en un pozo séptico en el sector Esperanza, municipio Los Alcarrizos.

Durante el proceso de captura, a Méndez Mojica les fueron ocupados dos fusiles que, según la acusación, fueron utilizados en la ejecución del crimen.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría, los fiscales litigantes Vilma Méndez, Nicasio Pulinario y Francheska Alcántara presentaron "un sólido expediente" que demostró la participación de los procesados en la muerte el 24 de enero de 2023.

El Tercer Tribunal Colegiado estuvo conformado por los jueces Juan Pablo Ortiz Peguero, Sandra Josefina Cruz y Nelcy Ortega.

Los condenados deberán purgar la pena en los centros de corrección y rehabilitación (CCR-17) de Najayo, y en Najayo Hombres, ambos localizados en la provincia San Cristóbal.

Multas e indemnización que deberán pagar

Alberto Ortiz deberá pagar dos millones de pesos de indemnización a familiares de la víctima y José Alfredo Ventura Túpete 500 mil pesos. A Leonardo Alejandro Méndez Mojica se le impuso una multa equivalente a 50 salarios mínimos en favor del Estado dominicano.