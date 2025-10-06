Las autoridades sometieron a la justicia a la persona que señalan como autor del crimen de un hombre frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Se trata de Ricky Alberto Hernández, alias "Moreno El Gordo" o "Moreno El Guapo", de 22 años.

El detenido es señalado como el presunto responsable de la muerte de Luis Gustavo Grullón D´Aza, alias "Nini", ocurrida el pasado 26 de agosto.

La detención del presunto homicida se produjo la semana pasada en la provincia Barahona, mientras se desplazaba a bordo de un vehículo por la avenida principal del municipio de Jaquimeye.

Se espera que sea presentado el próximo jueves ante el juez de Atención Permanente para el conocimiento de medidas de coerción.

Captado en cámara

En un video de una cámaras de seguridad se observa a un hombre disparando contra la víctima.

El occiso, de 23 años, estaba citado para declarar como testigo en un caso por homicidio.

Familiares del fallecido atribuyen el crimen a Willington Burgos, procesado por la muerte a tiros de Alexander Paulino Pérez, de 29 años, durante una discusión ocurrida en febrero de 2024.