La Corte de Apelación del distrito judicial de la provincia Puerto Plata conocerá el próximo martes 14 de octubre el recurso interpuesto por la defensa del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, quien fue condenado a dos años de prisión suspendida tras ser hallado culpable de abuso sexual contra una menor de edad.

El equipo legal del jugador busca que el tribunal de alzada revoque la sentencia dictada en junio de este año por los jueces del Tribunal Colegiado de Puerto Plata, que impusieron la pena suspendida bajo condiciones especiales.

Entre las disposiciones establecidas en el fallo, Franco debe mantenerse alejado de menores de edad con fines sexuales, bajo advertencia de que el incumplimiento implicaría la revocación de la suspensión y el cumplimiento efectivo de la condena.

Además, el pelotero fue condenado al pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.

Prisión a madre de la menor

Ese mismo día, la Corte también conocerá la apelación interpuesta contra la sentencia de 10 años de prisión impuesta a Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, por su participación directa en la explotación sexual de su hija y por lavado de activos.

En primera instancia, el tribunal ordenó el decomiso de varios bienes en poder de Chevalier, entre ellos un solar de 600 metros cuadrados en Villa Montellano, un vehículo Suzuki Swift blanco del año 2023 y RD$2.1 millones depositados en el Banco Agrícola a nombre de Verónica Rafael Núñez Santos.

También se le incautaron US$68,500, RD$800,000 en efectivo, así como diversos equipos y dispositivos electrónicos.

Ambas audiencias están programadas para iniciar a partir de las 9:00 de la mañana del referido martes.