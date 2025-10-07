Ex rector de la UASD Roberto Santana asume la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales

Roberto Santana asumió durante un acto encabezado por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, primer sustituto de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. ( FUENTE EXTERNA )

El politólogo y académico Roberto Santana Sánchez asumió este lunes la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), durante un acto encabezado por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, primer sustituto de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

Espiñeira Ceballos expresó su confianza en que el sistema penitenciario dominicano continuará fortaleciéndose en esta nueva etapa institucional, previo a su transición hacia el futuro Ministerio de Justicia.

Santana sustituye a Roberto Hernández Basilio, quien ahora se integrará al equipo gubernamental que trabaja en la reforma policial.

Te puede interesar

Durante el acto, Santana aseguró que continuará trabajando con el mismo compromiso que ha mostrado durante décadas, con el objetivo de seguir transformando el sistema penitenciario nacional.

Su trabajo

Actualmente, Santana dirige la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) y forma parte de la Academia Regional Penitenciaria y del Foro Internacional de Expertos Penitenciarios.

El nuevo director de la DGSPC fue el principal impulsor del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria iniciado en 2003, considerado un proyecto clave en la modernización del sistema carcelario del país. También promovió la creación del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPC).

Trayectoria Roberto Santana es politólogo, profesor emérito y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con amplia experiencia como consultor en justicia penal y políticas públicas para organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea.