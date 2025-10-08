Hombre condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de adolescente en Las Matas de Farfán

El hombre condenado por abuso sexual de una menor en el municipio Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, cumplirá la pena de 12 años en la cárcel pública de la provincia. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue sentenciado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente durante los años 2021 y 2022 en la sección El Naranjo, del municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.

Se trata de Samuel Quevedo Díaz, alias "Dauris", quien fue condenado por un tribunal de esa jurisdicción luego de que el Ministerio Público presentara suficientes pruebas que demostraron su responsabilidad en los delitos de violación, abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de 16 años.

De acuerdo con la investigación, el condenado cometió los abusos en una vivienda donde la víctima residía con su abuela.

El caso fue iniciado por la procuradora fiscal Denia Margarita Rodríguez, luego de que la adolescente confesara lo ocurrido a su madre, quien procedió a presentar la denuncia ante la Fiscalía.

Te puede interesar Condenan a 14 años de cárcel a profesor por abusar sexualmente de 9 alumnas en Colombia

Para la cárcel pública

Según una nota de prensa, la procuradora fiscal recopiló pruebas contundentes que acreditaron la culpabilidad de Quevedo Díaz, quien fue hallado responsable de violar los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 12 y 396, letras B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), modificados por la Ley 52-07.

Los jueces Blaudy Luciano, Eduard Gerónimo y Sally González, del Tribunal Colegiado de Las Matas de Farfán, ordenaron que Quevedo Díaz cumpla la pena en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.