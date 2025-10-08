Juez que otorgó permiso laboral a Donni Santana fue movido de su función por casi un mes

Un día después de que se diera a conocer sobre el permiso laboral otorgado al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Mayobanex Santana Cuevas, quien cumple 20 años de prisión por la violación sexual a una hijastra, el juez que lo favoreció con ese medio libre fue movido por casi un mes de su función y ayer martes se decidió reasignarlo a su puesto.

El magistrado José Manuel Arias Martínez fue apartado del puesto, como Juez de Ejecución de la Pena, por menos de 30 días, período en el que fue designado como juez interino en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia San Cristóbal.

Según un auto de designación de la Coordinación del Departamento Judicial de San Cristóbal, la medida se tomó luego de que el 10 de septiembre, la Dirección General de Administración y Carrera Judicial dirigiera una comunicación al juez coordinador, Juan Procopio Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/juez2-16e9e5b1.jpg (FUENTE EXTERNA)

Donni Mayobanex Santana Cuevas lleva cumplidos siete años de los veinte que se le impusieron por incesto.

El permiso laboral, que la Ley 113-21 define como medio libre, se le otorgó luego que el vicepresidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Juan Pérez Roa, se prestara como su garante, a fin de que el condenado trabajara como docente en ese gremio, aval que fue retirado después de las críticas.

El permiso, que autoriza también a que Santana Cuevas permanezca en reclusión domiciliaria cuando no imparta docencia en el CARD, está pendiente de apelación, la cual se conocerá este miércoles 9 de octubre.

Soltó al que atentó contra David Ortiz

El magistrado José Manuel Arias Martínez fue quien también favoreció con la libertad condicional a uno de los condenados a 10 años por atentar contra la vida del expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, en junio del 2019.

José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, había cumplido la mitad de la condena en octubre del 2024, requisito que establece la Ley 164-84 para un recluso sentenciado solicitar la libertad condicional.

Ciprián Lebrón fue asesinado a final de agosto de este 2025 por dos individuos que se trasladaban en una motocicleta, hecho en el cual también fallecieron otras dos personas y una resultó herido.

La orden judicial

El auto en que se ordenó la reasignación al juez José Manuel Arias Martínez es el número 0294-2025-SADM-00797.