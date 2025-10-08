El obispo Diómedes Espinal llama a respetar la justicia en caso de sacerdote acusado de violación

El obispo de la Diócesis Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal, quien se refirió al proceso judicial que involucra a un sacerdote acusado de violación. ( FUENTE EXTERNA )

El obispo de la Diócesis Mao-Montecristi, monseñor Diomedes Espinal, llamó a la población a mantener la prudencia y a respetar la independencia de la justicia, con relación al proceso judicial que enfrenta el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de violación sexual en perjuicio de varias mujeres.

Durante sus declaraciones, el prelado destacó que la Iglesia ha actuado conforme a los protocolos establecidos, dejando en manos de las autoridades competentes el curso de la investigación.

"La única opinión que tengo es que la Iglesia ha hecho el trabajo que tenía que hacer, suspendiendo al sacerdote y dejando que la justicia haga sus investigaciones y que haga justicia", expresó monseñor Espinal.

"Si creen que es inocente, que lo decidan; si creen que es culpable, también. La Iglesia ha seguido el protocolo que se le pide".

Sus palabras reflejan el sentir de una comunidad que vive de cerca las tensiones y desafíos derivados del caso, pero que también apuesta por el respeto a las instituciones y al debido proceso.

"Vivimos en una sociedad donde la verdad debe prevalecer sobre los juicios apresurados. La Iglesia, como institución, confía en la justicia dominicana", agregó el obispo.

El llamado de monseñor Espinal busca transmitir serenidad en medio del debate público y recordar que tanto la fe como la justicia deben caminar de la mano, guiadas por la verdad y la responsabilidad moral.

Arresto domiciliario

El pasado jueves, el Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago Rodríguez le impuso a Peña Sánchez varias medidas de coerción por la acusación.

El tribunal dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora y prohibición de salida del país sin autorización judicial previa.

En Dajabón y otras comunidades de la diócesis, la reflexión del obispo ha sido recibida como un mensaje de equilibrio y esperanza, en tiempos donde la sociedad demanda respuestas justas y transparentes.