Por casi mediodía se extendió otra fallida audiencia del recurso de apelación al permiso laboral que se otorgó al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras (2014-2018), Donni Mayobanex Santana Cuevas, quien cumple una condena de veinte años por incesto.

La facilidad que le otorgó el juez de la Ejecución de la Pena mantiene al condenado en prisión domiciliaria y no en la cárcel de Azua.

Este jueves, la defensa del exfuncionario alegó que no fue notificada correctamente, mientras que el pasado 30 de octubre, fecha de la primera vista, una de sus abogadas mandó excusas porque estaba en otro caso penal.

Los abogados, representantes del Ministerio Público y querellantes, agotaron tres turnos en la Segunda Sala de la Corte Penal de la provincia San Cristóbal, primero para el tribunal demostrar que el imputado recibió por correo la notificación de la parte querellante, la que, según los togados no les había llegado.

En un segundo turno, Valentín Medrano alegó que su defendido no autorizó de manera expresa que se le enviara la notificación por esa vía y que en el proceso penal no es la correcta.

En el tercer turno Medrano solicitó que se postergara la audiencia para que les llegara a la defensa el recurso de apelación sometido por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) y se otorgue un plazo para ellos someter su escrito de defensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/donni-santana-foto-dare-collado-c957e1ed.jpg El exembajador Donni Santana Cuevas (derecha) junto a sus abogados en laSegunda Sala de la Corte Penal de la provincia San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-124748-pm-e1fa3f84.jpeg Representantes del Ministerio Público y de los querellantes durante la fallida audiencia para conocer recurso de apelación al permiso laboral a Donni Santana. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-124745-pm-dd7a1347.jpeg La fallida audiencia para conocer el recurso de apelación al permiso laboral a favor del exembajador Doni Santana. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-124746-pm-0c8b9591.jpeg Los jueces de la Segunda Sala de la Corte, presidida por la magistrada Zeida Luisa Noboa Pérez e integrada por Luis Domingo Sención y Lourdes Y. Rodriguez. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La solicitud fue acogida por el tribunal que respondió que, aunque los abogados fueron notificados por el Ministerio Público y no así por los querellantes, el cual no era necesario, “ciertamente” el documento no incluía el plazo para contestar el recurso y el cual fue dado este martes de 10 días .

Además de Valentín Medrano, representan a Santana Cuevas la también abogada Manuela Ramírez Orozco, quien envió la excusa el día 30 de octubre, fecha en la que tampoco asistió Medrano.

El recurso de apelación

Relevic y el Ministerio Público buscan que Santana Cuevas sea retornado a la cárcel de Azua a cumplir los 14 años que le restan, de los 20 que contempla la sentencia.

Se encuentra actualmente en reclusión domiciliaria desde el junio de este año luego que se le otorgara un permiso, por un aval que presentó el Colegio de Abogados (CARD, para que fuera docente en ese gremio y garantía que luego se retiró.

La autorización contemplaba que los días de semanas permaneciera en el CARD impartiendo docencia y fines de semanas y los días feriados recluido en prisión domiciliaria.

En su recurso de apelación al medio libre, Relevic argumenta que el juez de la Ejecución de la Pena, José Manuel Arias Martínez, lo emitió de manera irregular al tomar en cuenta un supuesto desistimiento de la madre de la víctima cuando la progenitora nunca fue parte del proceso.

En la misma decisión, la misma mujer dijo no tener "interés alguno en el caso que se le sigue al señor Donni Mayobanex Santana Cuevas, además de que no le interesa asistir nunca a ese proceso" porque nunca lo acusó.