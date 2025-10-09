Once policías en el banquillo de los acusados por matar a cinco civiles en Santiago

Momento en que trasladan al grupo de los 11 miembros de la Policía Nacional acusados de participar en la masacre de la La Barranquita. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, conoce en este momento la audiencia de medida de coerción contra 11 agentes de la Policía Nacional, acusados de matar a cinco personas en una plaza comercial del sector La Barranquita.

El Ministerio Público solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Además, pide que el caso sea declarado complejo, por la gravedad de los hechos y la cantidad de involucrados.

Entre los procesados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Los fallecidos

El Ministerio Público acusa al grupo de asociación de malhechores y homicidio voluntario tras la muerte de:

Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años

Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28

Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40

Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35

José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años

Según el expediente acusatorio, los agentes llegaron en tres vehículos a la plaza donde se encontraban las víctimas y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra ellas, causando su muerte en el acto.

Familiares de las víctimas reclaman justicia y castigo ejemplar para los responsables de la masacre.