Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre acusado de asesinar a un testigo de un proceso judicial por homicidio frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

El imputado es Ricky Alberto Hernández, alias Moreno el Gordo o Moreno el Guapo, de 22 años de edad.

Según la acusación del Ministerio Público, Hernández es la persona que fue captada por cámaras de vigilancia quitándole la vida de varios disparos a Luis Gustavo Grullón D´Aza, conocido como Nini, de 23 años. El hecho ocurrió el pasado 29 de agosto.

El fallecido se disponía a declarar como testigo en un proceso judicial por homicidio.

El imputado fue arrestado la semana pasada en la provincia Barahona, tras una labor de inteligencia de las autoridades.

Fuertes medidas de seguridad

Por motivos de seguridad, el Ministerio Público no reveló el centro penitenciario donde el procesado cumplirá la medida coercitiva.

El traslado de Ricky Alberto Hernández al tribunal se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, a cargo de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR) y otros organismos.