Jueza advierte no habrá más aplazamientos en caso de policías acusado de masacre en La Barranquita

Vista de los policías acusados de la masacre en La Barranquita, provincia Santiago, en la que murieron cinco hombres. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó este jueves por segunda ocasión la audiencia para conocer la medida de coerción contra 11 agentes de la Policía Nacional, acusados de ultimar a cinco civiles en una plaza comercial del sector La Barranquita.

La magistrada Yerixa Cabral reprogramó la audiencia para el próximo martes 14 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana.

Cabral tomó la decisión debido a que algunos de los coimputados aún no han completado la documentación requerida para demostrar sus arraigos familiares, pese a que esa misma razón había motivado el primer aplazamiento.

La jueza advirtió a las defensas de los imputados que no concederá una nueva prórroga, señalando que esta será la última oportunidad para depositar dichos documentos.

"Es un derecho que la jueza les concedió por última vez, porque ya los imputados tienen más de una semana. El Ministerio Público estaba listo, nosotros como querellantes también, pero se aplazó a solicitud de algunos abogados que no habían conseguido los presupuestos", explicó el abogado Félix Amauri Olivier, representante de uno de los fallecidos.

De su lado, el jurista Esteban Pérez, abogado de los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, una de las víctimas, informó que las partes civiles depositaron sus querellas con constitución en actor civil, pero las defensas pidieron tiempo para conocer los documentos.

Señaló que la jueza fue clara en que este será el último aplazamiento.

Imputados

Los 11 agentes enfrentan cargos por asociación de malhechores y homicidio voluntario.

Las víctimas son Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, quienes murieron durante un supuesto operativo policial en una plaza de La Barranquita.

Entre los imputados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

El Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo, con el propósito de ampliar las investigaciones sobre la actuación del grupo policial.