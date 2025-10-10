Tribunal aplaza audiencia preliminar en caso de corrupción contra exministros

La jueza Altagracia Ramírez, quien presidente el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el jueves 16 de octubre la audiencia preliminar del caso de supuesta corrupción contra varios exfuncionarios, tras una solicitud de algunas defensas técnicas para responder posteriormente a los argumentos del Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por la jueza Altagracia Ramírez, quien preside el tribunal que conoce el expediente en el que se acusa a una presunta red de corrupción de haber desfalcado al Estado con más de 21,000 millones de pesos.

El Ministerio Público señala entre los principales implicados a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), todos exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían orquestado un esquema fraudulento basado en pagos irregulares por expropiaciones y otras maniobras financieras, a través del cual se desviaron fondos públicos en beneficio personal y político.

La audiencia preliminar es la fase procesal en la que el tribunal determinará si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.