Ratifican prisión preventiva de 18 meses a imputados en estafa inmobiliaria

Imputados de ser parte de una supuesta red de estafa inmobiliaria mientras son trasladados. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a tres de los integrantes de la presunta red de estafa electrónica y lavado de activos que fue desmantelada con la Operación Guepardo.

La medida de coerción le fue ratificada a los procesados Yves Alexandre Giroux, uno de los supuestos cabecillas de la red, así como a Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, informó este viernes el Ministerio Público.

Recordó que estos implicados fueron los primeros en ser arrestados y sometidos a la justicia tras la puesta en marcha de la operación contra la presunta red criminal el pasado mes de febrero y, en cuyo proceso, han presentado querellas unas 478 víctimas.

Los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, quienes están a cargo del caso, solicitaron que se mantenga la medida restrictiva de libertad para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial.

Sobre la supuesta red

Según el Ministerio Público, la estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.

En el transcurso de la investigación se ha establecido que los supuestos miembros de la organización delictiva recibieron la suma de 18,851,583.12 de dólares.

Durante las pesquisas las autoridades han incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.

El órgano persecutor señala que el accionar de "estos malhechores" constituye una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Rechazó solicitud

A Giroux, quien cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, el tribunal le rechazó una solicitud de traslado a la Fortaleza General Pedro Santana, en la provincia El Seibo, la cual forma parte del sistema tradicional de prisiones.

Nova Nolasco y Rodríguez de Moya cumplen prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

En cuanto a Loany Ortiz, señalada como principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.

Te puede interesar Reenvían audiencia de caso Novasco Real Estate para el 11 de julio; querellantes claman justicia

Otros involucrados

En la continuación de las investigaciones fueron apresados Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, quien según el Ministerio Público, "utilizaba el terror" para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, quienes formaban parte de la red.

Contra estos últimos imputados, quienes fueron arrestados la pasada semana en la continuación de la investigación, el Ministerio Público también solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva.

La audiencia deeste viernes fue aplazada por el Juzgado de Atención Permanente de La Romana para el próximo 17 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, con el fin de citar a las víctimas y testigos.