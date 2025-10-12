MP pide prisión contra pareja de mujer reportada desaparecida, tras hallazgo de restos calcinados

Casa donde residía Lisset Melenciano Tejada, de 31 años, cuyos restos, según sus familiares, fueron hallados calcinados cerca de la vivienda que compartía con su pareja. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

El Ministerio Público de San Cristóbal solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra la pareja de una mujer reportada como desaparecida y que el organismo presume que fue asesinada por éste, luego de que se hallaran restos humanos calcinados en el patio trasero de su vivienda, en un hecho ocurrido en la comunidad Canastica de esa provincia.

Lisset Melenciano Tejada fue reportada desaparecida el pasado siete de octubre cuando salió de la residencia de su madre en dirección a la vivienda que compartía con su pareja en la comunidad Canastica, de San Cristóbal, conforme al MP.

"Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez (el Barbero) fue apresado y sometido a la justicia por su vinculación con la muerte de Lisset Melenciano Tejada, luego de que fueran encontrados restos del cuerpo de una persona en un solar ubicado detrás de la residencia del imputado", comunicó el órgano acusador en una nota de prensa.

El MP le atribuye a Ramírez haber asesinado, mutilado e incendiado y ocultado el cadáver de su pareja después de que este la contactara por teléfono mientras ella se encontraba en la residencia de su madre.

"El Ministerio Público cuenta con suficientes evidencias que vinculan a Ramírez con el lamentable hecho, por lo que considera que debe imponerse la prisión preventiva como medida de coerción para garantizar su presencia en todos los actos del proceso", dijo el órgano acusador.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó la audiencia para el próximo 16 octubre de 2025, a partir de las 9:00 de la mañana, a fin de dar tiempo al imputado de buscar un abogado defensor.

La versión del MP

Según se ha establecido durante la investigación, alrededor de las 9:00 de la mañana del día 5 de octubre del 2025, Lisset Melenciano Tejada había salido de la residencia de su madre en dirección a la vivienda que compartía con su pareja en la comunidad Canastica, de San Cristóbal, sin que, a la fecha de la interposición de la denuncia, el pasado 7 de octubre de 2025, se conociera de su paradero.

La solicitud de medida de coerción detalla que porciones del cuerpo de una persona, fragmentos óseos, porciones de la pelvis, columna, dorso lumbar, tercio superior de ambos muslos, fragmentos del cráneo y parte de huesos largos, fueron encontrados quemados en el citado solar con un tiempo aproximado de la muerte de 3 a 5 días.

Hallaron en su casa una coa y un machete

En la casa del imputado fue ejecutada una orden de allanamiento, siendo encontrado en el patio de la residencia una coa de hierro y un arma blanca (machete), de aproximadamente 14 pulgadas de largo, de color blanco.

El Ministerio Público requirió al Departamento de Serología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la realización de prueba de ADN forense de los restos mutilados y carbonizados encontrados, para compararlo con el de la madre de la víctima, a los fines de constatar si son genéticamente coincidentes. Asimismo, solicitó el análisis de las muestras de manchas, presumiblemente de sangre, recolectadas mediante reactivo de luminol en la residencia del imputado, a fin de realizar la experticia correspondiente de serología.

Antecedentes del imputado

El Ministerio Público indicó que Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez tiene conducta reiterada en la comisión de ilícitos penales.

Informó que el pasado 5 de agosto el Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal le impuso medida de coerción de garantía económica y presentación periódica por violar los artículos 309-2 del Código Penal y 396, literales A y B, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), cometido en perjuicio de una expareja y un menor de edad. El tribunal también emitió una orden de protección para la mujer y su hijo.