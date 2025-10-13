Jueza decidirá en noviembre si otorga libertad condicional a Pablo Ross

Pablo Ross, el popular comunicador y mercadólogo hasta que fue detenido hace siete años y condenado por incesto, espera por el fallo de una jueza de Ejecución de la Pena a su solicitud de libertad condicional.

Este lunes se realizó una audiencia en San Cristóbal, en la que la magistrada se reservó el fallo para noviembre.

Pablo Timoteo Ross Gómez, nombre oficial de Pablo Ross, cumple una sentencia de 10 años por violación sexual a una hijastra desde los 12 años de edad hasta los 16.

De la pena lleva cumplidos siete años, uno de los requisitos que, según su abogado Julio Cury, exige la Ley 164-84 para solicitar la libertad condicional.

La jueza Licelot P. Casado, del Segundo Juzgado de Instrucción de San Cristóbal estuvo este lunes como jueza interina en el Juzgado de Ejecución de la pena sustituyendo a la jueza Miolanny Herasme, en el conocimiento del pedimento de Ross.

Cáncer con metástasis

El abogado Julio Cury, con documentos que depositó al tribunal, asegura que su defendido Pablo Ross tiene cáncer de próstata con metástasis en huesos y pulmones.

Ross, de 63 años de edad, fue detenido en septiembre del 2018 por el incesto y condenado un año después, pena que purga en Najayo-Hombres.

Cury alega, además, que el recluso ha tenido una conducta ejemplar en el centro penitenciario , donde ha hecho 26 diplomados.

Ross se destacó como comunicador social en varios programas radiales, como en el Gobierno de la Mañana, en la Z101; en El Matutino y CDN Radio.

El fallo de la solicitud de libertad condicional se fijó para el día 10 de noviembre, feriado del Día de la Constitución que se celebra el 6 de noviembre. Sin embargo, la jueza tendrá que notificar a las partes una nueva fecha por ser el día fijado no laborable.

"Los únicos tribunales que laboran en días feriados son los de Atención Permanente", explicó el fiscal Eduardo Velázquez, representante del Ministerio Público que pide se rechace la libertad al sentenciado.