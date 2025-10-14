Aplazan para noviembre recurso contra condena del pelotero Wander Franco por abuso sexual a menor

El pelotero de Grandes Ligas Wander Franco a su salida de un tribunal en Puerto Plata, donde se le conoció un juicio por abuso sexual contra una adolescente. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata aplazó para el 11 de noviembre el conocimiento del recurso interpuesto contra la sentencia que condena al pelotero de Grandes Ligas, Wander Samuel Franco Aybar, a dos años de prisión suspendida por abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente.

El tribunal decidió posponer la audiencia con el propósito de que esté presente el fiscal especializado del Ministerio Público, así como para que las partes condenadas estén debidamente representadas por sus abogados.

Para hoy también estaba previsto conocer la apelación de Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual de su hija y lavado de activos.

Las defensas de ambos condenados buscan que la Corte revoque la sentencia emitida en junio pasado por los jueces del Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

Condiciones especiales

En el caso del beisbolista, la sentencia fue impuesta bajo condiciones especiales.

Establece que Franco debe mantenerse alejado de menores de edad con fines sexuales, bajo advertencia de que el incumplimiento provocaría la revocación de la suspensión y el cumplimiento efectivo de la condena.

Además, el jugador fue condenado al pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.

La audiencia del próximo 11 de noviembre definirá si el tribunal mantiene o modifica las condenas dictadas contra el beisbolista y la madre de la víctima.