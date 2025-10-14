×
Academia de Hatillo
Aspirante a policía denunció fue violada en mayo en la academia; su madre exige investigación

La Policía dijo que el oficial señalado fue suspendido en mayo pasado

    Expandir imagen
    Aspirante a policía denunció fue violada en mayo en la academia; su madre exige investigación
    La Policía dijo que el oficial señalado fue suspendido de su puesto en mayo en la academia de Hatillo. (DIARIO LIBRE)

    Una madre denunció públicamente que su hija, cadete de segundo año en la Academia Hatillo de San Cristóbal de la Policía Nacional, fue drogada y violada dentro de la misma institución, y reclama que no se ha hecho justicia.

    Según la mujer en un video fragmentado:

    "Mi hija fue violada en la academia. Ella es cadete segundo año ... Fue endrogada y violada. Y se sabe quiénes fueron los responsables ... el mayor J.M.L.S. ... Subdirector académico de la academia", denunció la mujer al programa El Show del Mediodía.

    La denunciante afirma que el caso fue comunicado a Asuntos Internos el 27 de mayo, pero que la academia reaccionó minimizando la acusación: "No hicieron nada... lo que hicieron fue avisarle a la academia... cuando supieron que fue el mayor... ahí lo que dijeron fue..."

    La madre informó que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público.

    Respuesta de la Policía Nacional

    La institución dijo que el oficial señalado fue suspendido en mayo pasado, tan pronto Asuntos Internos tuvo conocimiento del caso. Sin embargo, no ofreció ningún avance de la investigación.

    • Añadieron que la denuncia fue remitida de inmediato al Ministerio Público de San Cristóbal para su investigación formal

    La Policía reafirmó su compromiso con la justicia, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales.

