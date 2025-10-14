Solo cuatro policías fueron enviados a prisión por masacre en La Barranquita; la reacción de Camacho

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, habló tras el conocimiento de medida de coerción a los 11 policías imputados en la masacre en La Barranquita. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Tras la imposición de medidas de coerción a los once agentes policiales implicados en la muerte de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, el procurador adjunto Wilson Camacho valoró la decisión del tribunal y reiteró el compromiso del Ministerio Público con la búsqueda de justicia.

"El tribunal ha reconocido la gravedad de los hechos. Desde el principio nos comprometimos con este proceso y ahora corresponde que se haga justicia por las cinco vidas que se perdieron", afirmó Camacho al salir de la audiencia que se extendió por más de seis horas.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó prisión preventiva contra cuatro de los agentes imputados, al tiempo que impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica a los otros siete.

Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó que el caso ha sido declarado complejo, lo que permitirá ampliar el tiempo para la investigación. "Esto no es solo un proceso judicial, también es una oportunidad para aprender como sociedad y asegurarnos de que hechos de esta naturaleza no se repitan", indicó.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos que apuntan a un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, así como intentos de encubrimiento tras el hecho, incluyendo la sustracción de dispositivos de grabación y teléfonos móviles.

Camacho estuvo acompañado por las fiscales de Santiago, Quirsa Abreu Peña y Yeny Liranzo, así como por el procurador de corte Héctor García.

El caso, que ha generado amplia atención mediática y preocupación ciudadana, involucra la muerte de cinco personas a manos de agentes de la Policía Nacional, y ha sido calificado por la Procuraduría como un hecho de "alta gravedad institucional".

La coerción e imputados

La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso este martes tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes de la Policía Nacional y dictó medidas menos severas contra los otros siete por su presunta implicación en la muerte a tiros de cinco hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, al suroeste de la ciudad.

Al Centro de Operaciones Especiales, en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, fueron enviados el raso José Octavio Jiménez Peña, al sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, al sargento Hairo Mateo Morillo y al cabo Yohandy Encarnación.

El pago de una garantía económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, impedimento a salir del país y presentación periódica colocó a los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.

Las víctimas Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.