Condenado por asesinato del periodista José Silvestre obtiene permiso para salir a trabajar

Matías Avelino Castro y/o Joaquín Espinal Almeyda, quien cumple una condena de veinte años por la muerte en el 2011 del periodista José Agustín Silvestre (Gajo), en La Romana, obtuvo en julio un permiso laboral que le permite salir de lunes a viernes de la cárcel y recluirse en el centro los fines de semanas.

El Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, presidido por la jueza Haydeliza Ramírez Henríquez, acogió la solicitud de Castro y de su garante Ramón Antonio Guzmán Saviñón, quien se ofreció a emplearlo como vendedor de seguros de vehículos por un salario de 30 pesos mensuales.

Silvestre era conocido por hacer fuertes críticas al narcotráfico en canal de televisión de La Romana y en una revista.

El convicto fue hallado culpable de ser el autor intelectual del secuestro y asesinato de Silvestre, crimen por el que fue condenado en el 2018. Había sido extraditado un año antes de Colombia, cuyas autoridades lo habían capturado.

Por la muerte del periodista fueron también sentenciados a 30 años de prisión y al pago de ocho millones de pesos de indemnización Elvin Canario de Oleo y Ángel Amed Mañón Gutiérrez, éste último chofer de Avelino.

En prueba por un año

El permiso laboral, por el momento, es por un año y forma parte del periodo de prueba en el que se encuentra el recluso después de haber purgado un cuarto de la pena, según establece el artículo 63 de la Ley 113-21 del sistema penitenciario.

El periodo podrá ampliárse según cumpla con las condiciones que se le impuso.

Motivaciones del tribunal

Para argumentar la decisión, el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, presidido por la jueza presidenta, Haydeliza Ramírez Henríquez, sostiene que la Junta de Tratamiento del penal “se ha reunido y nos ha remitido informe o recomendación para el otorgamiento de dicho beneficio”.

“El condenado – continúa la resolución - ha demostrado hábitos de trabajo y estudio, pues según certificación de fecha 12/03/2025, se hace constar en el último informe de conducta, que la misma es muy buena”.

La magistrada menciona, asimismo, que del artículo 10, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que disponen que el régimen penitenciario consistirá y tendrá como finalidad la reforma y la readaptación social de los penados.

Agrega que la Ley 113-2021 que regula el sistema penitenciario dominicano prevé el periodo de prueba, el cual “persigue la incorporación del interno a un área abierta o semi abierta, que se base en el principio de autodisciplina y lograr la incorporación al régimen de semi libertad, tendente a lograr la debida reinserción.

Asegura está listo para reinsertarse

Castro aseguró que se encuentra “preparado para entrar en la sociedad” y que en el penal ha hecho varios cursos impartidos por Infotep de “habilidades para la vida y agricultura”.

Dijo que en sus ocho años presos se le había autorizado ir “dos veces” a su casa” en el inicio del medio de prueba en el que se encuentra.

En el permiso se le advierte que deberá residir en una residencia de Santo Domingo Este y abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas y del consumo de drogas o sustancias controladas.

También se le prohíbe portar y tener armas. Igualmente, deberá someterse al cuidado y vigilancia de su garante, Ramón Antonio Guzmán Saviñon. De incumplir las condiciones, se le revocará el beneficio otorgado.

