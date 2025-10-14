Prisión de tres meses para cuatro de los 11 policías involucrados en la masacre en La Barranquita

Parte de los policías imputados de la masacre en La Barranquita mientras son trasladados en el Palacio de Justicia de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÉRAZ )

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, impuso este martes tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes de la Policía Nacional y dictó medidas menos severas contra los otros siete por su presunta implicación en la muerte a tiros de cinco hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, al suroeste de la ciudad.

Los agentes que cumplirán prisión preventiva son el sargento Hairo Mateo Morillo, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación.

En tanto, los otros siete imputados deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, además de presentarse periódicamente ante las autoridades. También le impusieron impedimento de salida del país.

Estos son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

No podrán acercarse a familiares de occisos

El tribunal también impuso una orden de alejamiento a los agentes, prohibiéndoles acercarse a las familias de las víctimas.

El grupo es procesado por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

El hecho violento ocurrió el pasado 10 de septiembre en el estacionamiento de una plaza comercial del sector La Barranquita, durante lo que la Policía calificó como un operativo en el que supuestamente se produjo un intercambio de disparos. Sin embargo, el Ministerio Público lo califica como una "ejecución extrajudicial".

Reacción de Camacho

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del órgano acusador, al valorar la decisión del tribunal aseguró que desde la institución continuarán con la investigación hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

"Estos hechos, que produjeron cinco muertes, no deben ser normalizados. La sociedad necesita saber qué ocurrió realmente y asegurar que situaciones como esta no se repitan", manifestó Camacho.

Queja del abogado de víctimas

En tanto, el abogado de una de las víctimas, Esteban Pérez, calificó la decisión como insuficiente.

"Respetamos la decisión, aunque no la compartimos. Se debió imponer prisión preventiva para todos los implicados, dada la gravedad de los hechos y las inconsistencias en la versión policial", declaró.

Pérez dijo que en su momento coordinará con los abogados de las demás víctimas para analizar si apelan la decisión.

De su lado, Carlos Balcácer, abogado defensor de los policías imputados, sostuvo que sus clientes actuaron en el marco de un operativo legítimo.

Alegó que las víctimas portaban armas de alto calibre, "lo que justificaría una eventual legítima defensa".

La audiencia, que se inició próximo al mediodía de este martes, se extendió por más de siete horas.

La medida será revisada el próximo 14 de enero, según dispuso el tribunal.