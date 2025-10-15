No existía consuelo ayer para July Montás Rodríguez, la madre de un joven de 22 años de edad,al que describe como "un muchacho que trabaja hasta limpiando piso para no hacer lo mal hecho".

Desde que escuchó el veredicto del juez que envía a su vástago a prisión preventiva por un supuesto atraco en el sector Cristo Rey no paraba de llorar.

Con fuertes gritos en los pasillos del Palacio de Justicia, en un principio, y más tarde tirada en el suelo en la parte frontal, se lamentaba de que Henry Junior Montás, su hijo e imputado, pasará tres meses en prisión siendo "inocente".

Narró a Diario Libre su angustia de que la decisión del juez le "dañe" su futuro, convencida de que a partir de ahora Henry Junior "quedará fichado" en los archivos de la Policía y del Ministerio Público, lo que le impedirá conseguir un empleo.

"Mi muchacho trabaja hasta limpiando piso y hace InDrive por no hacer lo mal hecho y los delincuentes andan sueltos, ¿cómo hay justicia en este país? No es justo", se lamentaba Montás Rodríguez

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la prisión preventiva contra el encartado, la que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres.

Montás fue detenido hace una semana y se le conoció la medida de coerción ayer, martes.

Lo que dice la Fiscalía

A Henry Junior Montás se le imputa de asociarse con otro joven, que permanece prófugo, para atracar el 26 de julio de este año, a las 10:30 de la noche, a un adolescente de 17 años de edad, a quien alegadamente le infligieron "varias estocadas" y lo despojaron de una mochila en la que contenía "unos tenis, un teléfono celular iPhone 8 Plus, y la suma de 6,000 pesos".

Según la solicitud de medida de coerción, el atraco se produjo frente al parque de Cristo Rey. El prófugo es identificado como Moisés Melma.

Asegura que no fue un asalto

July Montás suplicó a la Fiscalía del Distrito Nacional acudir a La Agustinita y a Cristo Rey para que investigue bien porque, según dijo, cuando ocurrió el supuesto robo que se le atribuye a su hijo, había miembros de la Policía y hay cámaras de seguridad que pueden confirmar su inocencia.

Asegura que todo empezó porque varias jóvenes estaban peleando y una de ellas pertenece a una "banda de menores", la que corrió a auxiliarse. Dijo que durante la riña, su hijo trató de buscar a un amigo y lo agredieron "todos" en la espalda y también en el cuello.

Agregó que, en defensa, Henry Junior hirió a uno de los miembros de la banda.

Explicó que el adolescente que dicen que es la víctima es parte de la banda que tiene en zozobra al sector y supuestamente ha herido a varios vecinos.

La mujer identificó a los alegados agresores y no a las víctimas, así como a sus familiares, cuyos nombres está prohibido difundirse por ley, por ser menores de edad.