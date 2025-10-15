Tribunal no acoge pedido de prisión contra hombre que el MP acusaba de microtráfico de drogas

El tribunal determinó que existió una "franca violación" a varios artículos del Código Procesal Penal Dominicano, entre ellos los artículos 01, 10, 26, 166, 180, 182 y 183. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de El Seibo, rechazó la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de Félix Alexander del Rosario, acusado de encabezar una presunta red de microtráfico de sustancias prohibidas en esa provincia.

La decisión se produjo tras considerar que durante el proceso se cometieron violaciones a derechos fundamentales del imputado.

De acuerdo con el fallo, el tribunal determinó que existió una "franca violación" a varios artículos del Código Procesal Penal Dominicano, entre ellos los artículos 01, 10, 26, 166, 180, 182 y 183.

Violación de los derechos humanos

Asimismo, citó infracciones a los artículos 06, 44.1, 68, 69.8 y 74 de la Constitución de la República, además de los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Dichos fundamentos fueron presentados por el equipo de defensa del acusado, ante lo cual el tribunal declaró nula y sin efecto jurídico la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.

Félix Alexander del Rosario, había sido arrestado recientemente durante un allanamiento realizado en una vivienda del sector Ginandiana, en la calle Proyecto, donde miembros de la Subdirección Regional Este de Inteligencia (Dintel), junto a unidades de la Policía Preventiva y en coordinación con el Ministerio Público, ocuparon una gran cantidad de presuntas drogas, un chaleco antibalas, utensilios utilizados para la venta de estupefacientes, dinero en efectivo y otros objetos.

Tras su apresamiento, las autoridades habían remitido tanto al detenido como las evidencias a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y al Ministerio Público para los fines correspondientes.

Sin embargo, con la reciente decisión judicial, la medida de coerción quedó sin efecto, al entenderse que no se respetaron las garantías procesales establecidas por la ley y la Constitución.