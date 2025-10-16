Condenado a 20 años de prisión hombre que ultimó segundo teniente que intentó mediar en una pelea

El hecho registrado en julio de 2021 quedó captado por cámaras de seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del 18 de julio de 2021 quedó marcada por la tragedia en el sector La Esperanza, Villa Faro, en el municipio Santo Domingo Este, cuando el segundo teniente de la Policía Nacional, Anderson Lewis Rosario Pérez, perdió la vida al intentar mediar en una pelea dentro de un centro de diversión.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo, revela que el hecho ocurrió alrededor de las 11:45 de la noche, mientras la víctima compartía con su amigo Rayfel Reyes Ventura, en un centro de diversión ubicado en el referido sector.

Según el documento judicial, en el lugar se produjo una pelea entre dos clientes, y durante el incidente Alvi Grand Báez Guzmán, alias "Alvin", sacó un arma de fuego y disparó al aire, provocando la intervención del oficial.

El acto, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, mostraba que, en medio del enfrentamiento, Báez Guzmán le disparó al policía, ocasionándole la muerte, y también hirió a Rayfel Reyes Ventura, amigo de la víctima.

Condenado a 20 años

Tras el proceso judicial, el Primer Tribunal Colegiado, compuesto por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, condenó a Báez Guzmán a cumplir 20 años de prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El Ministerio Público destacó que el accionar del acusado constituye homicidio voluntario, tipificado en los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.