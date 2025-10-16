Solo los defensores públicos logran que los jueces rechacen anualmente la acusación, con un no ha lugar, o se descarguen de las imputaciones en juicios de fondos a casi 5 mil procesados en los tribunales del país, debido a insuficiencia de pruebas.

Así lo reveló el titular de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, que recomendó no judicializar todos los casos y que solo se sometan los expedientes relevantes, como establece, según dijo, el Código Procesal Penal, para no sobrecargar el sistema.

"En el 2023, la Defensa Pública resolvió entre auto de no ha lugar, en la etapa intermedia, y absoluciones, y las absoluciones devienen por pruebas insuficientes o por no haber cometido los hechos o que no habían pruebas para probarlos, señores aproximadamente 5,000 casos y se repitió en el 2024, y en lo que va de año, la defensa pública va, entre auto de no ha lugar y absoluciones por 3,400 casos", informó.

Defiende acuerdos

Valentín recomendó que no se lleve a la justicia todos los casos de delitos porque los hay "de poca monta, de bagatelas", que en el camino "se diluyen" porque son expedientes débiles, pocos instrumentados y concluyen con el descargo, pero ya cuando el sistema ha hecho un gasto económico y de tiempo.

"Entonces estamos perdiendo el tiempo cargando el sistema con un montón de casos", se quejó.

Aboga por acuerdos

Sugirió copiar sistemas como los de Puerto Rico y Miami, que en el primero se concilia en casi un 95 por ciento de los casos penales, mientras que en Miami en un 97 y "nadie se queja".

El director de la Oficina de la Defensa Pública dice que los dominicanos "tenemos una cultura de pleito, y creemos que si no hay prisión no hay proceso", lo que, entiende, debe irse cambiando.

Sostuvo que esa cultura es una de las causas de que los presos preventivos sobrepasen el 62 por ciento y de que haya centros carcelarios con un hacinamiento de hasta el 500 por ciento.

"Pudiéramos tener los operadores menos cargas y menos hacinamiento, yo no estoy de acuerdo con más cárceles, sí la reubicación para que la familia estén cerca de esos reclusos", agregó Valentín.

"Una serpiente que solo pica a pies descalzos"

Valentín comparó la justicia "como una serpiente que solo pica a los pies descalzos, para los pobres", al referirse a la cantidad de personas en las cárceles porque no pueden pagar 2 mil pesos de una garantía económicas

Dijo que muchas veces los jueces no imponen prisión, pero sí una garantía económica que por la condición del acusado es imposible pagarla y por eso no adquieren su libertad.

Citó entre 400 y 500 privados presos que tienen impuestas garantías económicas de 2 mil hasta 5,000 pesos.

Rodolfo Valentín respondió preguntas de periodistas al salir de la XXXVI juramentación de abogados por la Suprema Corte de Justicia este jueves 16 de octubre.