El escurridizo Hans Wender Lluberes: 10 años huyendo de la justicia dominicana

Fotografía de Hans Wender Lluberes Sánchez,el exteniente coronel de la Policía Nacional deportado a República Dominicana desde Estados Unidos tras más de seis años prófugo. Es acusado de coordinar el ingreso de 454 kilos de cocaína a través del Aeropuerto Las Américas en 2015. ( FUENTE EXTERNA )

Hans Wender Lluberes Sánchez, exteniente coronel de la Policía Nacional, fue deportado a República Dominicana desde Estados Unidos tras más de seis años prófugo de la justicia.

Las autoridades estadounidenses lo entregaron a la Procuraduría General de la República y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un vuelo procedente de Miami, después de que fuera declarado en rebeldía en 2019 por encabezar una red de narcotráfico que introdujo 454 kilogramos de cocaína al país.

El caso se remonta a marzo de 2015, cuando la DNCD y la Fiscalía de Santo Domingo Este decomisaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas nueve maletas con 450 paquetes de cocaína, transportados desde Venezuela en una aeronave privada matrícula YV544T, modelo Learjet LJ25.

La investigación vinculó a militares, agentes antinarcóticos, empleados aeroportuarios y pilotos extranjeros en una operación que reveló el uso de la terminal como punto de tránsito para drogas provenientes de Suramérica.

Entre los acusados figuraba Lluberes Sánchez, señalado por el Ministerio Público como el presunto coordinador del ingreso del cargamento. En diciembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a nueve de los implicados a penas que oscilaron entre cinco y treinta años de prisión.

Los pilotos venezolanos Francisco Javier Velásquez Tory y Edmundo José Medina Torrealba recibieron las condenas más altas; otros miembros del Ejército y un exagente de la DNCD fueron sentenciados a 20 años; un empleado de Servair recibió 18, y tres pasajeros venezolanos, cinco años cada uno.

La huída

Lluberes, en cambio, no compareció ante el tribunal. Según el Ministerio Público, su abogado presentó un certificado médico que fue rechazado por los jueces a solicitud de la Fiscalía.

Tras su inasistencia, fue declarado en rebeldía y se emitió una alerta migratoria para su captura. Los fiscales señalaron que el exoficial había utilizado tácticas dilatorias para extender el proceso, entre ellas recusaciones de jueces y solicitudes de aplazamiento.

A pesar de que estuvo bajo medida de coerción, durante la etapa de instrucción, consiguió que la Corte de Apelación de Santo Domingo le variara la prisión preventiva por presentación periódica, lo que le permitió quedar en libertad.

La Fiscalía sostuvo que aprovechó esa condición para abandonar el país de manera clandestina. De acuerdo con informaciones de inteligencia recabadas posteriormente, habría cruzado el tapón del Darién, la ruta selvática que conecta Colombia con Panamá, y desde allí continuó hacia Estados Unidos. En ese país permaneció varios años hasta su detención reciente en una operación de verificación migratoria.

El Ministerio Público lo acusa de haber sido el principal enlace entre los pilotos extranjeros y los contactos locales que facilitaron el ingreso de la droga a territorio dominicano. La cocaína decomisada en 2015, según la acusación, estaba destinada a distribución interna y posterior envío a otros países del Caribe.

Tras su deportación, la Procuraduría y la DNCD informaron que Lluberes Sánchez fue entregado a las autoridades judiciales que lo requerían desde 2019.

El comunicado oficial detalla que enfrenta cargos por narcotráfico, asociación de malhechores y violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones. Se prevé que la Fiscalía de Santo Domingo Este solicite medidas de coerción mientras se reactiva el proceso penal.

La sentencia dictada contra los demás implicados en 2019 cerró parcialmente el expediente, pero su captura y retorno al país reabren la causa principal.

Con su deportación, las autoridades buscan completar el proceso judicial que permanecía inconcluso desde hace una década y que había dejado pendiente la responsabilidad penal del exoficial.