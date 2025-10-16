Henry Molina: "Más del 80 % de los tribunales y la SCJ están al día"

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, aseguró que los avances en la judicatura es un proceso sostenido que requiere continuidad para consolidar sus transformaciones. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, aseguró que los avances en la judicatura evidencian que la reforma judicial no es un simple gesto, sino un proceso sostenido que requiere continuidad para consolidar sus transformaciones.

Molina hizo sus planteamientos este jueves durante la XXXVI juramentación de abogados, en la que destacó también que más del 80% de los tribunales están al día, la mora estructural en la SCJ ha sido eliminada y miles de ciudadanos acceden a servicios digitales que facilitan el ejercicio de sus derechos.

La XXXVI juramentación de abogados estuvo dedicada al jurista Pablo Garrido Medina.

Durante su discurso, el presidente de la SCJ aseguró que los profesionales del derecho juegan un papel insustituible como aliados de la justicia y del Estado de Derecho, por lo que el compromiso es con la institucionalidad y la democracia.

"Cada uno de ustedes será parte de un pacto colectivo que sostiene la convivencia y la paz social. La abogacía tiene la capacidad de transformar vidas, y la responsabilidad de hacerlo con dignidad, con transparencia y con un profundo respeto por los principios constitucionales que rigen nuestra sociedad", afirmó el juez presidente, durante su discurso en la Sala Augusta de la SCJ.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) exhortó a los 1,353 nuevos togados, de los que 726 fueron mujeres y 627 hombres, a estar a la altura de los retos que afrontarán, así como dar pasos firmes que contribuyan a consolidar una justicia más accesible, eficiente y confiable.

"En sus manos está la posibilidad de continuar construyendo un sistema de justicia que responda con dignidad y confianza a la ciudadanía", afirmó Henry Molina.

Pablo Garrido Medina

El juez presidente de la SCJ destacó el protagonismo activo de don Pablo Garrido en la primera ola de reformas judiciales impulsada bajo el liderazgo de Jorge Subero Isa (1997-2011), en la administración de esa alta corte y, de manera especial, en la organización de la Carrera Judicial, con importantes aportes, visión y constancia en el fortalecimiento de su institucionalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-13602-pm-8365c336.jpeg El reconocimiento al jurista Pablo Garrido Medina. (FUENTE EXTERNA)

"Con su trabajo ayudó a cimentar la profesionalización de la judicatura, estableciendo procesos transparentes y estables que fortalecieron la confianza en el sistema. Fue, sin duda, uno de los arquitectos silenciosos de esa transformación histórica", subrayó Molina.

La trayectoria de Garrido Medina constituye un testimonio de disciplina, entrega y compromiso con el fortalecimiento institucional.

Mencionó que el jurista es un profesor universitario, "formador de generaciones, gestor incansable en la administración pública, su nombre se asocia con la ética y con la capacidad de servir sin protagonismos".