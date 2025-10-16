Neumonía viral de Ángel Lockward obliga a recesar juicio preliminar contra exministros

El abogado Ángel Lockward, uno de los acusados en el caso que se bautizó como Operación Calamar, presentó una licencia de siete días, lo que obligó a recesar el proceso que se le sigue a él y a otros 33 imputados de estafa al Estado. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una neumonía viral que afecta al abogado Ángel Lockward Mella y un dengue clásico a otro acusado del caso Operación Calamar, que encabezan tres exministros de los dos gobiernos de Danilo Medina, hizo que el Cuarto Juzgado de Instrucción recesara el juicio preliminar hasta la próxima semana.

A Lockward Mella le fue dada una licencia de siete días y a Alejandro Constanzo Sosa, el otro involucrado en el expediente de supuesta estafa al Estado, cinco, según los documentos enviados por estos al tribunal.

El juicio preliminar contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Lockward Mella, Constanzo Sosa y otros 29 acusados se encuentra en la etapa en la que los perseguidos por el Ministerio Público presentan sus pruebas de descargo.

A todos se les atribuye haber defraudado al erario a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública.

Guerrero dijo demostrará su inocencia

El exministro de Hacienda, Donald Guerrero tomó un turno el 03 de octubre en el que prometió que, cuando corresponda, demostrará "de manera irrefutable" la "absoluta transparencia" con que se manejó a su paso por el Estado.

Guerrero dirigió el Ministerio de Hacienda entre 2016 y el 2020.

"Cuando corresponda ejercer nuestra defensa, demostraremos de manera irrefutable la absoluta transparencia con que desempeñé mis funciones públicas", expresó Guerrero.

La investigación del expediente de presunta corrupción vincula también al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón.

Se imputa, asimismo, a otros abogados, entre ellos Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, entre otros. La causa lleva en los tribunales más de dos años y esta fase del juicio preliminar deberá concluir con un envío a juicio de fondo o en la absolución de los encartados.