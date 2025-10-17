La mató frente a sus hijos tras denunciarlo por abuso infantil; fue condenado a 15 años

Un hombre habría ultimado a una mujer frente a sus hijos durante un hecho ocurrido en septiembre de 2023, en la provincia San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del 16 de septiembre de 2023 quedó marcada para tres niños que presenciaron el asesinato de su madre, cuando Orlando Miguel Maríñez Angustia llegó armado con una pistola a la vivienda y le disparó en la cabeza.

Según el Ministerio Público, la víctima había denunciado a Maríñez Angustia por abusar sexualmente de su hija menor de edad, quien presenta una condición especial.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:05 de la noche en el sector Las Flores, provincia San Cristóbal, frente a dos adolescentes, de 17 y 14 años, y un niño de 7. Tras cometer el crimen, Maríñez Angustia huyó hacia el municipio Baní, en la provincia Peravia, donde fue detenido por las autoridades.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la víctima falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo ocasionado por un disparo con arma de fuego en la región occipital con entrada y salida en la parte frontal.

La condena

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y condenó a Maríñez Angustia a 15 años de prisión, los cuales deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de la provincia Monte Plata.

De acuerdo con una nota de prensa, previamente, el acusado había sido sentenciado a cuatro años de prisión por el abuso sexual cometido contra la hija de la víctima.

El Ministerio Público había solicitado la pena máxima de 30 años de prisión por la gravedad del asesinato, que ocurrió delante de los menores.

La fiscal Josefina De Los Santos investigó el caso, mientras que el fiscal litigante Daryl Montes de Oca representó al Ministerio Público en el proceso judicial.

Las juezas Rosa Edalia Mateo, Biulkys Milanés y Ana Esther Hernández Méndez declararon culpable al imputado por violar los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, responsables de tipificar el homicidio voluntario.