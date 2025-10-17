Ordenan juicio contra Judith Peña Ramos, esposa del presunto estafador de Investor Winner

Fotografía de archivo de Judith Desiree Peña Ramos, esposa de Héctor Bienvenido Peña García, acusado de liderar una estafa millonaria a través de la empresa piramidal Investor Winner en Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa de Héctor Bienvenido Peña García, acusado de liderar una estafa millonaria a través de la empresa piramidal Investor Winner en Higüey, provincia La Altagracia.

La decisión judicial revoca el Auto de No Ha Lugar que la favorecía y ordena que sea procesada por presunta violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 03-19 del Colegio de Abogados. Como medida de coerción, se le impuso presentación periódica ante el Ministerio Público.

El tribunal acogió el recurso de apelación interpuesto por las víctimas y el Ministerio Público, y dispuso que el caso sea conocido por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia.

Cómo operaban

Este fallo se produce meses después de que la jueza Francis Yojaiy Reyes Diloné, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, dictara auto de apertura a juicio contra Héctor Bienvenido Peña García, acusado de hacerse pasar por abogado para estafar aproximadamente 15 millones de pesos a decenas de personas.

Según la Fiscalía, Peña Ramos prometía gestionar la devolución de inversiones mediante supuestas influencias en la Fiscalía, incurriendo en una segunda estafa.

"Era el modus operandi del imputado, una vez obtenía el número de las víctimas que habían invertido en la empresa Investor Winner, les llamaba ofreciéndole sus servicios como abogado para que estos pudieran obtener el dinero que habían invertido", dice la querella contra Peña García.

En el caso de Judith Peña Ramos, el expediente incluye pruebas como transferencias bancarias, testimonios de víctimas, documentos notariales y certificaciones de bienes, que vinculan su participación en la red de estafa.

Ambos procesos avanzan hacia juicio, en lo que se perfila como uno de los casos más complejos y mediáticos relacionados con estafas piramidales en la región este del país.

El esquema piramidal perjudicó a múltiples víctimas, entre ellas Wilkin Guerrero Martínez, Fernando Alberto Cruz Paniagua, Ciernen Elizabeth Domínguez Paniagua, Randy Francisco Montesino Rodríguez, Félix Núñez Puntiel, Joan Antonio Gómez González, además del Estado dominicano.

Esquema fraudulento denominado Investor Winner

Se recuerda que en junio del 2024 el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gaviota, para desmantelar una red de estafa que operaba bajo el esquema fraudulento denominado Investor Winner.

Esta red, de acuerdo con el Ministerio Público, captó más de 3,000 millones de pesos dominicanos prometiendo a los inversores altos rendimientos, entre el 10 % y el 30 % mensual, mediante supuestas inversiones en trading.

Por este caso fue procesado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, a quien se señaló como el "cerebro legal" de la supuesta estructura criminal.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer a las víctimas con promesas irreales de rentabilidad. Las empresas involucradas operaban sin autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores.