Dictan prisión preventiva a hombre acusado de agredir a menor y lanzarla de un edificio en Pantoja

Un tribunal del municipio Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor, de 15 años, y de lanzarla desde un cuarto piso, en un hecho ocurrido la noche del martes 30 de septiembre en el distrito municipal Pantoja.

Se trata de Jacinto Jesús López Terrero, quien, de acuerdo con las evidencias probatorias presentadas por el Ministerio Público, está acusado de abuso sexual y tentativa de homicidio contra la menor, "a la que llevó a caer de un cuarto piso".

Una nota de prensa del Ministerio Público detalla que el fiscal Argenis Gutiérrez declaró en la audiencia que el imputado citó a la víctima a su apartamento, donde la golpeó y abusó sexualmente. Al intentar huir por el balcón, López Terrero le retiró las manos de la verja, provocando la caída de la menor desde la altura.

El expediente, a cargo de la fiscal Indira Sención, detalla que la evaluación médica practicada a la víctima por el departamento de medicina legal reveló traumas contusos múltiples en distintas partes del cuerpo.

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como violación a los artículos 331, 2, 95 y 304 del Código Penal, y a los literales A, B y C del artículo 396 de la Ley 136-03, sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, ordenó que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.