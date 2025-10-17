Acusan al presunto autor del tiroteo en la UASD de tentativa de homicidio y piden prisión preventiva

La entrada principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público solicitó este viernes prisión preventiva contra Alexander Jiménez Galván, alias Alex, al que acusa de tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, por el hecho violento ocurrido el pasado jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que dejó dos heridos.

Jiménez Galván, de 35 años, está imputado de disparar contra tres miembros de la seguridad de la universidad estatal, hiriendo de a dos de ellos, uno de gravedad.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel Méndez y Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña. El tercero, Miguel Ángel Claudio Chacón, resultó ileso.

El Ministerio Público informó que el acusado se presentó en un vehículo Mazda gris frente a la oficina de Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad de la universidad.

"Tras un altercado inicial, se retiró del lugar, pero fue interceptado minutos después por varios empleados de la UASD en las inmediaciones del Economato universitario", explicó la entidad en una nota de prensa.

Durante el enfrentamiento, el vinculado habría proferido amenazas y disparado con una escopeta calibre 12, alcanzando a Méndez en el antebrazo izquierdo, y a Encarnación Peña, quien resultó con "heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca", según el certificado médico legal.

Huyó luego del ataque

Tras el ataque, el acusado huyó en su vehículo hasta la puertas número 2 de la universidad, donde abandonó el arma y el automóvil.

"Escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y a la Policía Nacional", precisó el Ministerio Público.

El arma del agresor

La escopeta utilizada, marca Kral Magnum, fue ocupada por las autoridades. El arma, presuntamente portada de manera ilegal, forma parte de las evidencias del caso, junto con testimonios, el acta de arresto y certificaciones médicas.

Según el Ministerio Público, el hecho tuvo origen en un conflicto previo ocurrido el 15 de octubre, cuando el imputado reaccionó de forma violenta ante un llamado de atención de los miembros de la seguridad.

Los artículos

La instancia judicial acusa a Jiménez Galván de violar los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano (tentativa de homicidio), así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego.