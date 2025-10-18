Prisión preventiva contra hija de "Toño Leña" y otros implicados en red de estafa inmobiliaria

Fotografía de archivo de Samayra del Rosario Barreto, vinculada a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la Operación Guepardo. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana impuso este viernes 12 meses de prisión preventiva contra Samayra del Rosario Barreto, hija del reconocido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), por su presunta vinculación a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la Operación Guepardo.

La misma medida fue dictada contra Astrid Inmaculada Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero Milián, también implicados en el caso.

Los hombres cumplirán la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, mientras que las mujeres fueron enviadas a la cárcel pública de la provincia La Altagracia.

La audiencia, que se extendió por unas 15 horas, fue encabezada por la magistrada Margarita Cristo Cristo.

Esquema de estafa y lavado de activos

Los imputados fueron arrestados el 2 de octubre durante allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, por su presunta participación en una red dedicada a la estafa inmobiliaria y lavado de activos a través de la empresa Novasco Real Estate, S.R.L., caso que el Ministerio Público denomina Operación Guepardo.

De acuerdo con la acusación, 122 personas y el Estado dominicano figuran como víctimas del esquema fraudulento, mediante el cual la red captó más de 18 millones de dólares ofreciendo proyectos de viviendas de lujo inexistentes, como el supuesto complejo "Romana Victoriana Residences", promocionado a precios atractivos.

El Ministerio Público señala que los acusados utilizaban Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirieron la franquicia REMAX ONE para dar apariencia de legitimidad a las operaciones.

Cada uno de los imputados desempeñaba un rol dentro del entramado:

Loana Paola Guerrero Milián fungía como contable.

Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, presuntamente utilizaba métodos intimidatorios contra las víctimas.

Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto se desempeñaban como master brokers de los proyectos simulados.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, aparatos electrónicos, documentación societaria y prendas de alto valor, vinculadas a las operaciones ilícitas.