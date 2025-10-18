×
Robo en casa de Diócesis de La Vega
Reducen de 5 a poco más de año la prisión a hombre por robo en casa de la Diócesis de La Vega

Bairon José Sánchez Brioso fue hallado culpable de robar más de 16 puertas de polimetal y una bomba de agua de agua

    Expandir imagen
    Reducen de 5 a poco más de año la prisión a hombre por robo en casa de la Diócesis de La Vega
    El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a cinco años de prisión a Bairon José Sánchez Brioso, pero le redujo la pena. (SHUTTERSTOCK)

    El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a cinco años de prisión a Bairon José Sánchez Brioso, hallado culpable de robar más de 16 puertas de polimetal y una bomba de agua de una vivienda propiedad de la Diócesis de La Vega, pero la pena le fue variada y dejado en libertad al cumplir un año y tres meses encarcelado.

    Una nota de prensa del Ministerio Público indicó que, tras haber cumplido un año y tres meses en prisión preventiva, el tribunal decidió suspender el resto de la pena bajo estrictas condiciones. 

    Entre ellas está la realización de labores sociales sin fines de lucro, no portar armas, abstenerse del consumo de alcohol, mantener un domicilio fijo y aprender un oficio

    • De incumplir con alguna de estas reglas, el procesado deberá cumplir los cinco años completos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.

    El el robo ocurrió la mañana del 31 de julio de 2024, cuando Sánchez Brioso penetró a la residencia ubicada en la avenida Peralta Michel

    De acuerdo con el expediente, no era la primera vez que sustraía objetos del lugar, situación que fue denunciada por miembros del área administrativa de la Diócesis ante la Fiscalía local.

     

    Sobre el juicio

    • Conforme al documento, durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, audiovisuales, ilustrativas y testimoniales que permitieron establecer la culpabilidad del acusado, conforme a los artículos 379, 384 y 385 del Código Penal dominicano. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Luz Yurisan Ceballos.
    • El tribunal estuvo compuesto por los jueces Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, quienes acogieron en su totalidad las pruebas presentadas por la parte acusadora.
