La versión del hombre que hirió a miembros de seguridad de la UASD, uno de los cuales falleció

Alexander Jiménez Galván, de 35 años de edad y quien hirió de perdigones a dos miembros de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el pasado jueves, dijo ser la "víctima" del incidente que terminó siendo mortal para uno de los lesionados.

También, según su abogado, los heridos previamente habían propinado "como 10 o 12 galletas" a Jiménez Galván cuando lograron acercársele la noche del miércoles, minutos después de que este acelerara su vehículo dentro del campus de la UASD una vez que se le solicitó que bajara los cristales y se desmontara.

El abogado Jorge Lorenzo Paulino asegura que, a las 9:30 de la noche del miércoles, Jiménez Galván y una joven que lo acompañaba se estaban poniendo los cinturones de seguridad del vehículo Mazda, cuando llegaron en una motocicleta los dos miembros de seguridad.

Dice que lo acusaron de violar las normas de la academia al sostener relaciones sexuales en el parqueo y en una zona restringida, pero que el imputado pensó que lo iban a atracar porque los dos vigilantes no tenían carné que los identificara.

Agrega que el imputado había salido de la biblioteca de la casa de estudio junto a la joven que le pidió que la encaminara hasta la estación del metro.

Cuando llegó a una de las puertas de salida del campus, después de acelerar y hacer caso omiso a la petición de que se desmontara del Mazda para ser llevado al destacamento, esta estaba cerrada pero le dijo al vigilante que estaba en ese lugar que lo perseguían y lo querían asaltar.

En ese momento, según el togado, los del motor que lo persiguieron, habían llegado junto "a otros seis vigilantes más", se incomodaron, "le abrieron la puerta a la mala y le dieron como 10 o 12 galletas".

El seguridad que estaba en la puerta les dice a sus compañeros que "paren eso ahí" que él lo iba a llevar al destacamento, abordó el Mazda de Alexander Jiménez y al llegar lo despacharon, pero le retuvieron sus documentos y le indicaron que pasara al día siguiente a buscarlos.

El día del fatídico incidente

Al día siguiente, que es jueves, el imputado fue como a las 2:00 de a tarde a buscar sus documentos y, añade el abogado, lo dejan esperando 2 horas, por lo que dijo que retornaría más tarde y cuando se va a montar en su vehículo, "lo estaban esperando como 40 o 50 seguridad de la UASD" y lo intentan agredir, pero que "él (el imputado) no estaba en condición de seguir dejándose agredir".

Fue en ese momento, que de acuerdo a su defensor, sacó la escopeta "que nunca la ha sacado de su vehículo" y al ver los empleados de seguridad su intención se le abalanzan encima.

El vigilanteLyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien falleció el sábado tras batallar con la muerte durante dos días.

"En el forcejeo se le zafó un tiro e hirió" con los perdigones de ese solo disparo a los dos vigilantes que fueron impactados, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien falleció el sábado tras batallar con la muerte durante dos días, y Juan Manuel Méndez.

"Sale corriendo pidiendo auxilio encuentra la puerta trancada, la brinca y se mete a la Sirena y cuando él se mete a la Sirena le entrega el arma a la seguridad de la Sirena y ahí mismo viene la seguridad detrás de él, le dan "estrellones", le parten la cabeza, tres costillas y le abollan los ojos", aseguró el togado.

Lorenzo Paulino afirma que trasladaron nuevamente a su defendido golpeado a la UASD donde también lo "torturaron".

Lo que dice la medida de coerción

La solicitud de medida de coerción, que tiene el testimonio de Omar Reyes Angomás, supervisor general de seguridad de la UASD, dice que el imputado llegó al día siguiente a retirar los documentos ya con la determinación de matar a los vigilantes, "armado y molesto originándose la situación".

El documento detalla que al intentar huir en su vehículo después de herir a los dos miembros de seguridad, abandonó el Mazda y la escopeta calibre 12 con la que disparó en la puerta número 2 de la universidad y escaló la pared.

Añade que al llegar a la tienda La Sirena, fue interceptado por varios estudiantes que lo detuvieron y lo agredieron físicamente hasta que los miembros de la seguridad lo alcanzaron y lo retornaron al recinto universitario, donde fue entregado a una patrulla policial.

La Fiscalía del Distrito Nacional solicita prisión para Jiménez Galván al que imputa de tentativa de homicidio. La solicitud se intentó conocer el pasado sábado pero fue aplazada para el viernes 24 a solicitud de la defensa para tener mayor presupuesto.