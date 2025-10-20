La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este abrirá sus puertas; estos son los servicios disponibles

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, destacó que la mudanza de toda la estructura y personal a la Ciudad Judicial de SDE ha sido un proceso continuo. ( DARE COLLADO )

El próximo lunes 27 de octubre abrirá sus puertas al público la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. En esta primera etapa, el personal del recinto orientará a los usuarios sobre el uso de los servicios, especialmente los digitales.

La apertura será gradual. Los tribunales civiles y comerciales se trasladarán el 17 de noviembre y los penales el 19 de enero.

El anuncio lo hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, quien explicó que el proceso de mudanza del personal y las estructuras del Poder Judicial —que incluye jueces, fiscales y defensores públicos— ha sido continuo desde 2015, cuando su antecesor, Mariano Germán, dio el primer picazo del edificio.

La Ciudad Judicial tuvo una inversión de 4,600 millones de pesos: 4,000 millones aportados por el Ministerio de Obras Públicas para la construcción y 600 millones del Poder Judicial para mobiliario y equipos, según Molina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/whatsapp-image-2025-10-20-at-125817-pm-c9153b63.jpeg

El edificio se inauguró en febrero de este año y fue entregado al Poder Judicial en julio.

Actualmente, los tribunales civiles y comerciales funcionan en una residencia de dos niveles en el Ensanche Ozama. Estos serán los primeros en mudarse y operarán con procesos digitalizados.

En la parte frontal del nuevo edificio, los usuarios podrán consultar los roles de audiencias en una pantalla similar a las de los aeropuertos, que indicará el piso y la sala donde se realizarán.

El traslado culminará el 13 de febrero con la reubicación de los tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Áreas del Ministerio Público y Defensa Pública, sin equipar

Aunque el Poder Judicial prevé iniciar las audiencias en los tribunales civiles, comerciales y laborales a partir de noviembre, y las penales en enero, las oficinas del Ministerio Público y de la Oficina de Defensa Pública aún no cuentan con mobiliario ni equipos.

Oficinas transparentes

Durante un recorrido para la prensa, se mostraron las oficinas de los jueces —68 en total—, todas con paredes de cristal. También se visitaron las salas de audiencias, ubicadas en la segunda y tercera planta, listas para iniciar operaciones.