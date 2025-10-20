Fue fijada para el próximo miércoles 22 de octubre la audiencia de medida de coerción, contra un alguacil que es acusado de participar en el asesinato de un joven, ocurrido frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El Ministerio Público solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que se imponga prisión preventiva contra el imputado, Antonio Yhosue Morel Artiles, conocido como "Yoshue el Balbú".

El procesado fue arrestado el pasado viernes 17 de octubre durante un allanamiento conjunto del Ministerio Público y la Policía Nacional en su residencia, tras las investigaciones que lo vinculan con la muerte de Luis Gustavo Grullón De Aza, alias "Nini", de 23 años, ocurrida la mañana del 26 de agosto.

Antonio Yhosue Morel Artiles se desempeñaba al momento de su arresto como alguacil de estrado de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.

Hay tres detenidos por el caso

De acuerdo con el expediente, la víctima fue atacado a tiros mientras se encontraba en las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde tenía previsto participar como testigo en un juicio por homicidio.

Hasta el momento suman tres los detenidos por el crimen de Grullón De Aza.

Un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva contra Ricky Alberto Hernández (el Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza).

El Ministerio Público imputa a los acusados de violar los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.