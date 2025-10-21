La Suprema Corte de Justicia confirma condenas por la muerte de Joshua Omar Fernández

Wesly Carmona (El Dotolcito), Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), ingresan en fila al tribunal, condenados por el homicidio de Joshua Fernández. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó de manera definitiva las condenas impuestas a Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Wesley Vincent Carmona Corcino (el Dotolcito) por su participación en el homicidio del joven Joshua Omar Fernández, ocurrido la madrugada del 16 de abril de 2023 a la salida de una discoteca en el ensanche Naco, Distrito Nacional.

Con este fallo, la SCJ ratifica la sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que había condenado a Pérez Mejía a 30 años de prisión y a Carmona Corcino a 15 años, al considerar probado que ambos participaron activamente en el asalto en que murió Fernández.

La decisión está contenida en la sentencia núm. 062-2023-EPEN-00441, dictada el 29 de agosto de 2025, mediante la cual el alto tribunal rechazó los recursos de casación interpuestos por ambos condenados y los obligó además al pago de las costas procesales.

Un crimen que conmocionó al país

Según el expediente del Ministerio Público, Joshua Omar Fernández, de 19 años, fue baleado en el parqueo del Kiss Bar, en el ensanche Naco, durante un asalto cometido por tres hombres que habían sido coordinados para despojar de pertenencias a clientes que salían del centro nocturno.

Las investigaciones establecieron que el Dotolcito, hijo del comunicador Vincent Carmona (Dotol Nastra), contactó a Luis Brito Troncoso (Luisito) y a Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) para que realizaran el atraco.

El Ministerio Público sostuvo que Pérez Mejía fue quien disparó el arma que causó la muerte de Fernández, mientras Carmona Corcino facilitó el transporte y coordinó la logística del grupo.

El tribunal de primera instancia dictó condenas de 30, 20 y 15 años de prisión, respectivamente, que luego fueron confirmadas por la Corte de Apelación del Distrito Nacional y finalmente por la Suprema Corte.

Fundamentos del fallo

En su decisión, la Suprema Corte estableció que la sentencia recurrida fue dictada conforme a derecho y que la culpabilidad de los acusados quedó probada más allá de toda duda razonable.

El alto tribunal coincidió con la Corte de Apelación en que los condenados actuaron como coautores, aplicando la teoría del dominio funcional del hecho, que atribuye responsabilidad penal plena a quienes controlan aspectos esenciales del delito.

"El aporte de cada uno resultó adecuado y esencial al hecho", señala el fallo, destacando que los acusados actuaron con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta y que su colaboración fue parte del aparato organizativo del crimen.

La SCJ determinó que los tribunales de mérito valoraron de forma coherente las pruebas testimoniales, balísticas y de geolocalización que confirmaron la participación de los tres involucrados.

Condenas definitivas

Con esta sentencia, la Suprema Corte cierra el proceso judicial por el asesinato de Joshua Omar Fernández, dejando firmes las penas de 30 años para Alison de Jesús Pérez Mejía y 15 años para Wesley Vincent Carmona Corcino, mientras Luis Brito Troncoso mantiene la condena de 20 años que no fue objeto de casación.

El tribunal concluyó que la sentencia de apelación no incurrió en errores de derecho ni de procedimiento y que las penas impuestas guardan proporcionalidad con la gravedad del hecho y la participación de cada acusado.