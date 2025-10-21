Poder Judicial suspende labores presenciales por paso de la tormenta tropical Melissa

El Poder Judicial informó la noche de este martes suspensión de todas las labores presenciales jurisdiccionales y administrativas en los tribunales y oficinas a nivel nacional este miércoles 22 de octubre de 2025, como medida preventiva ante los efectos que deje a su paso de la tormenta tropical Melissa.

La disposición incluye al Registro Inmobiliario, la Escuela Nacional de la Judicatura y todas las áreas administrativas del sistema judicial. Sin embargo, las audiencias programadas en modalidad virtual se mantendrán según lo previsto, siempre que las condiciones climáticas y técnicas lo permitan.

Atención permanente seguirá

A través de un comunicado, el Consejo del Poder Judicial precisó que los servicios digitales permanecerán habilitados a través del Portal de Acceso Digital, conforme lo establece la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en procesos judiciales y administrativos.

Las Oficinas de Atención Permanente y sus respectivas áreas de apoyo continuarán funcionando para atender asuntos de urgencia, garantizando así la atención a situaciones judiciales que lo requieran.

Empleados con teletrabajo

Asimismo, el personal judicial autorizado para teletrabajo seguirá desempeñando sus funciones de forma regular, con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

El Poder Judicial reiteró su compromiso con la seguridad de usuarios y colaboradores, e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier nueva disposición vinculada a las condiciones meteorológicas.

Provincias en alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una alerta roja para Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Baní, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales, debido a los intensos aguaceros y ráfagas de viento asociados al fenómeno.

Así lo informó la noche de este martes el director del COE, Juan Manuel Méndez, luego de culminar la reunión con los organismos de socorro, que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

El nivel de alerta se debe a los aguaceros que se esperan por el paso de la tormenta tropical Melissa, la cual podría dejar acumulados de entre 300 y 500 milímetros de lluvias.