×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Poder Judicial
Poder Judicial

Poder Judicial suspende labores presenciales por paso de la tormenta tropical Melissa

Los servicios digitales y las oficinas de atención permanentes seguirán funcionando para atender urgencias

    Expandir imagen
    Poder Judicial suspende labores presenciales por paso de la tormenta tropical Melissa
    Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (ARCHIVO)

    El Poder Judicial informó la noche de este martes suspensión de todas las labores presenciales jurisdiccionales y administrativas en los tribunales y oficinas a nivel nacional este miércoles 22 de octubre de 2025, como medida preventiva ante los efectos que deje a su paso de la tormenta tropical Melissa.

    La disposición incluye al Registro Inmobiliario, la Escuela Nacional de la Judicatura y todas las áreas administrativas del sistema judicial. Sin embargo, las audiencias programadas en modalidad virtual se mantendrán según lo previsto, siempre que las condiciones climáticas y técnicas lo permitan.

    Atención permanente seguirá

    A través de un comunicado, el Consejo del Poder Judicial precisó que los servicios digitales permanecerán habilitados a través del Portal de Acceso Digital, conforme lo establece la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en procesos judiciales y administrativos.

    Las Oficinas de Atención Permanente y sus respectivas áreas de apoyo continuarán funcionando para atender asuntos de urgencia, garantizando así la atención a situaciones judiciales que lo requieran.

    Empleados con teletrabajo

    Asimismo, el personal judicial autorizado para teletrabajo seguirá desempeñando sus funciones de forma regular, con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

    El Poder Judicial reiteró su compromiso con la seguridad de usuarios y colaboradores, e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier nueva disposición vinculada a las condiciones meteorológicas.

    Provincias en alerta roja

    • El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una alerta roja para Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Baní, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales, debido a los intensos aguaceros y ráfagas de viento asociados al fenómeno.

    Así lo informó la noche de este martes el director del COE, Juan Manuel Méndez, luego de culminar la reunión con los organismos de socorro, que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

    El nivel de alerta se debe a los aguaceros que se esperan por el paso de la tormenta tropical Melissa, la cual podría dejar acumulados de entre 300 y 500 milímetros de lluvias.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.