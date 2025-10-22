Apresan a dos empleados del Banreservas en Barahona por robo de RD$29 millones

La investigación del robo a una sucursal del Banreservas en Barahona se inició tras una denuncia de una mujer que resultó ser víctima. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las autoridades detuvieron a dos empleados de una sucursal del Banco de Reservas en Barahona a los que se les imputa sustraer 29 millones de pesos, de manera gradual, desde noviembre del 2023.

Por el hurto también se persigue a un tercer vinculado. Los detenidos son el oficial de caja Deurys Misael Florián Matos, de 31 años de edad, y Ángel Adriano Báez, de 26 años, a quienes se les conocerá medida de coerción este jueves a las 10:00 de la mañana.

Según informaciones a las que tuvo acceso Diario Libre, las irregularidades fueron detectadas el 4 de julio de este año, en la oficina de Barahona, ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez, antigua Uruguay, "donde se había generado dos comprobantes de traspaso de efectivo por el valor de 10,800 millones y otra de 13 millones".

Sin embargo, una inspección al sistema, sobre las transacciones diarias, reveló que, desde noviembre del 2023, Florián Matos "venía aplicando esta maniobra repetidamente para ocultar faltantes temporales de efectivo, sumando un total de veintinueve millones de pesos dominicanos (RD$ 29,000.000.00)".

Las transacciones, desde hace dos años, se hacían por billetes de mil pesos dominicano hasta el 17 de junio de 2025.

Se habría apoyado de prófugo

Según la imputación, Florián Matos también se habría apoyado del excolaborador, Wanderson Medina Capellán, prófugo, quien desempeñaba las funciones de cajero y que, a través de la caja bajo su responsabilidad realizó depósitos y pagos irregulares a tarjetas de crédito, cuentas de familiares, allegados, así como a la del oficial de caja.

La investigación del robo inició después de la denuncia de una mujer que resultó ser víctima.