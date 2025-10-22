Celebrarán XI Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica a partir del viernes en RD

El director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito; el presidente de la Academia Dominicana de Jurisprudencia y Legislación, Flavio Darío Espinal, y presidente de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Antonio García Padilla. ( FUENTE EXTERNA )

El XI Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica se desarrollará en el país el próximo viernes y el sábado con la participación de los "juristas con más altos perfiles" de la región que discutirán temas de interés para el derecho de América y del mundo.

El evento contará también con la presencia del presidente Luis Abinader y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina.

El XI Congreso de Academias Jurídicas de Iberoamérica es convocado por la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas iberoamericanas, organizado por las Academias Dominicana y Puertorriqueña de Jurisprudencia, con el apoyo de la Escuela Nacional de la Judicatura, informó el Poder Judicial dominicano este miércoles.

El jurista Antonio García Padilla, presidente de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, afirmó que la comunidad iberoamericana celebra la creación de una nueva academia en República Dominicana.

"Se reúnen aquí es precisamente para significar que una nueva academia tan importante como es la de República Dominicana se ha organizado y se ha unido al grupo de academias", afirmó.

El programa

Según la comunicación de prensa, Flavio Darío Espinal, presidente de la Academia Dominicana de Jurisprudencia y Legislación, destacó que el programa académico del Congreso consta de cuatro paneles y cuatro mesas de temáticas.

Los paneles abordarán los siguientes temas: Eficiencia Judicial y Democracia, El Arbitraje, La Inteligencia Artificial y la Abogacía y La Agenda Académica en el Siglo XXI.

"Mientras que las mesas temáticas versarán sobre Independencia Judicial: Judicaturas electas; Derecho a la democracia; Europa, Estados Unidos y Alianza de posguerra; y, finalmente, Academias ante los perfiles, valores y compromisos de la abogacía emergente", explicó Espinal.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, Henry Molina, será el ponente principal del primer panel del evento, titulado: "Eficiencia Judicial y Democracia.

El congreso se realizará en el Hotel El Embajador y será transmitido en vivo por las editoras Microjuris y Tirant Lo Blanch, así como a través de los canales de YouTube de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana.

Los exponentes:

Entre los exponentes se destacan: Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia República Dominicana; Silvia Carreño Coll, jueza del Tribunal Federal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico; José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado Sala Primera Tribunal Supremo de España; y Francisco Javier Gaxiola Fernández, presidente Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.

Además, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de RD, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Rafael Vásquez Goico, también Antonio García Padilla, presidente de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación; Flavio Darío Espinal, presidente Academia Dominicana de Jurisprudencia y Legislación.

Asimismo, Rafael Navarro-Valls, presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, Julio Miguel Castaños, vicepresidente de la Academia Dominicana de Jurisprudencia y Legislación, Juan Pablo Pampillo, Académico Numerario y Junta de Gobierno Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, entre otros.