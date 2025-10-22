×
Tres meses de prisión a alguacil implicado en muerte de testigo frente al Palacio de Justicia de SFM

El caso fue declarado complejo

Tres meses de prisión a alguacil implicado en muerte de testigo frente al Palacio de Justicia de SFM
El alguacil Antonio Yhosue Morel Artiles está implicado en la muerte de un testigo frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

El juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un alguacil vinculado con el asesinato de un joven testigo de un proceso judicial ocurrido el pasado mes de agosto frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

  • El tribunal declaró el proceso de tramitación compleja.

El imputado es Antonio Yhosue Morel Artiles, conocido como "Yoshue el Balbú".

El procesado está acusado de participar en la muerte a tiros de Luis Gustavo Grullón De Aza, alias "Nini", de 23 años.

Cuatro arrestados por el caso 

Con Morel Artiles, suman cuatro las personas arrestadas por su presunta vinculación al crimen. 

A los coimputados Ricky Alberto Hernández alias "el Goldo", y Winder Jaime, conocido como "Disconfianza", también les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva.

En tanto, la audiencia para conocer la medida de coerción contra un cuarto implicado, identificado como Jhonatan Gilberto Cortorreal Polanco, fue aplazada para el próximo martes.

De acuerdo con las investigaciones, este último habría sido quien contrató a los sicarios para ejecutar el asesinato.

El homicidio, perpetrado a plena luz del día frente a un centro judicial, quedó grabado por cámaras de seguridad. Las autoridades calificaron el hecho como un desafío.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.