Poder Judicial y Ministerio Público suspenden labores presenciales por tormenta Melissa

La medida también incluye al Registro Inmobiliario y a la Escuela Nacional de la Judicatura, según detalló el Consejo del Poder Judicial. ( FUENTE EXTERNA )

El Poder Judicial informó que mantendrá suspendidas de manera presencial las labores jurisdiccionales y administrativas este jueves 23 de octubre en los departamentos judiciales de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Barahona y San Juan de la Maguana, como medida preventiva ante el paso de la tormenta tropical Melissa. El Ministerio Público también dispuso la paralización de trabajo en las provincias bajo alerta.

La institución explicó que en los demás departamentos judiciales del país los servicios se ofrecerán de manera presencial y virtual, dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona.

Las audiencias suspendidas serán reprogramadas por los tribunales correspondientes, conforme a las normas procesales de cada materia. En los departamentos donde las labores están detenidas, no se realizarán audiencias presenciales ni virtuales, aunque se mantendrá disponible el portal de Acceso Digital para consultas y trámites.

De acuerdo con el informe, el miércoles 22 de octubre se celebraron 277 audiencias virtuales y se atendieron 427 solicitudes a través de esa plataforma, lo que garantiza la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

Las Oficinas de Atención Permanente continuarán operando para atender asuntos de urgencia, mientras que el personal habilitado para teletrabajo seguirá desempeñando sus funciones.

La disposición del Consejo del Poder Judicial se extiende al Registro Inmobiliario y a la Escuela Nacional de la Judicatura.

Comunicado del Ministerio Público

Como medida preventiva, y siguiendo las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología(Indomet) sobre las posibilidades de inundaciones asociadas al paso de la tormenta tropical Melissa, el Ministerio Público suspende para este jueves, 23 de octubre de 2025, las labores presenciales en las provincias bajo alerta, con excepción de sus servicios de atención permanente, el sistema de turno de emergencia y la representación de los fiscales en las audiencias virtuales.